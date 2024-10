"Nu pot trăi în păcat!" Mihaela Borcea a făcut uitată "ruptura" de Cristi Borcea. Cât de fericită este în braţele fostului şofer - Antena Sport

Galerie (33) Mihaela Borcea a făcut uitată "ruptura" de Cristi Borcea Mihaela Borcea şi Cristi Borcea / Spynews.ro Mihaela Borcea a făcut uitată definitiv „ruptura” de Cristi Borcea. Prima soţie a fostului patron de la Dinamo trece prin momente speciale şi se pregăteşte de nuntă. Şi-a găsit fericirea în braţele lui Sorin Rap, cel cu care este împreună de aproape un deceniu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cristi Borcea i-a cerut divorţul în 2011, pentru a fi alături de Alina Vidican. Trei copii are Mihaela Borcea cu milionarul român: pe Patrick și pe gemenii Angelo și Melissa. Mihaela Borcea a făcut uitată „ruptura” de Cristi Borcea În acest an, Mihaela Borcea a mai trăit o dezamăgire şi a fost scoasă total din afacerile fostului soţ. Nu mai administrează hotelul din Olimp, care i-a adus un profit uriaş lui „Leonidas”. Cristi Borcea a şi vândut Mihaela Borcea şi-a revenit rapid şi se relaxează în destinaţii exotice alături de iubitul ei (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). Aceştia îşi fac planuri şi de nuntă. Vor avea loc doar o cununie religioasă. „Va avea loc o slujbă la biserică, pentru că nu poți trăi în păcat. Eu sunt cu frica lui Dumnezeu. Reclamă

Reclamă

Fără acte. Acestea nu țin loc de dragoste„, spunea Mihaela Borcea pentru cancan.ro.

Sorin Rap a fost, o perioadă, şoferul Mihaelei Borcea. După mai mult timp au recunoscut că sunt iubiţi.

„Nu sunt angajat permanent, dar atunci când doamna are nevoie de mine mă cheamă, iar dacă am timp o servesc. Am nevoie de bani ca să-mi întrețin copiii. Mai am un job, iar ăsta este al doilea”, declara, în trecut, Sorin Rap.

Reclamă

Cum a marcat-o pe Mihaela Borcea divorțul dureros de Cristi Borcea Chiar dacă și-a refăcut viața și vrea să ajungă în fața altarului cu partenerul ei, Mihaela Borcea recunoaște că a învățat o lecție. Aceasta a declarat că a devenit mai puternică în urma obstacolelor traversate, privindu-le ca pe oportunități ulterior. De asemenea, faptul că a devenit mamă a reprezentat cel mai important lucru pentru Mihaela Borcea. A subliniat că familia și relația cu iubitul ei sunt o mare bucurie pentru ea. „Familia și relațiile cu cei dragi constituie surse constante de bucurie și împlinire. Faptul că am avut oportunitatea să fiu mamă și să contribui la creșterea și educarea copiilor mei reprezintă una dintre cele mai mari satisfacții ale mele. În ceea ce privește dezamăgirile, pot spune că am învățat lecții importante din momentele dificile și am devenit mai puternică în urma acestor încercări. Poate că unele proiecte nu au avut rezultatele dorite, dar am privit fiecare obstacol ca pe o oportunitate de creștere și învățare. De asemenea, dezamăgirile interpersonale m-au învățat să discern mult mai bine relațiile și să investesc în conexiuni autentice și de încredere. În ansamblu, fiecare experiență, fie ea pozitivă sau negativă, a contribuit la formarea mea ca individ și la evoluția parcursului meu de viață”, a declarat Mihaela Borcea, conform viva.ro.

Reclamă