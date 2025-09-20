Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! "Uite, mamă, fără mâini!" - Antena Sport

Fiica lui Ion Ţiriac şi-a dezvăluit pasiunea secretă. Ioana s-a lăsat filmată în timp ce practica schiul nautic.
Ioana Ţiriac, în vârstă de 28 de ani, este fiica pe care Ion Ţiriac o are alături de jurnalista cu origini egiptene, Sophie Ayad. Alături de aceasta, miliardarul român mai are un fiu, pe nume Karim.
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana
Ioana Ţiriac a ales să se mute în Dubai, după ce şi-a terminat facultatea în SUA. Fiica miliardarului român trăieşte la intensitate maximă şi experimentează senzaţii tari.
Ioana s-a filmat în timp ce practica schi nautic, în Dubai: “Uite, mamă, fără mâini”, a fost mesajul care a însoţit videoclipul postat de fiica miliardarului român, ea ţinându-şi perfect echilibrul pe placa se schi nautic.
Ioana a absolvit cu brio Facultatea de Economie din Miami, dar a renunţat apoi la „visul american”. Lucrează, în prezent, ca agent imobiliar în Dubai. Chiar dacă tatăl ei are o avere colosală, Ioana demonstrează că vrea să îşi construiască o carieră pe cont propriu.
Ioana Ţiriac este fiica pe care Ion Ţiriac o are din relaţia cu jurnalista Sophie Ayad. Cei doi s-au cunoscut la Munchen, în 1994, atunci când miliardarul român avea mai multe afaceri în Germania. Ion Ţiriac şi Sophie nu s-au căsătorit, dar au păstrat o relaţie bună după despărţire.
Ion Ţiriac n-a ţinut cont de sfatul fiicei sale. Ce i-a putut cere Ioana
Ion Ţiriac a povestit, în trecut, faptul că fiica sa i-a cerut să nu vândă turneul de la Madrid. În ciuda voinţei Ioanei, miliardarul român a renunţat la una dintre marile sale afaceri.
Ion Țiriac a câștigat o sumă exorbitantă din vânzarea turneului de tenis de la Madrid. Omul de afaceri a finalizat tranzacția către americanii de la IMG în luna decembrie, a anului 2022. Potrivit hotnews.ro, Țiriac a încasat 360 de milioane de euro pentru cedarea licenței turneului din Spania. Miliardarul român a primi încă 30 de milioane de euro în anii 2024 şi 2025, conform tranzacției pe care a încheiat-o cu compania din SUA.
“Ioana a zis: ‘Să nu cumva să vinzi Madridul (n.r. turneul de la Madrid, vândut de Țiriac în 2021). Ăla este eritajul nostru, trebuie să-l ținem!’
Sportul ăsta nu mai are viitor decât dacă patronii merg aici, jucătorii merg dincoace. Se bat la fiecare cinci ani până când își sparg capetele. Fac un deal (n.r. o înțelegere) pe cinci ani, merg mai departe”, a dezvăluit Ion Ţiriac, conform gsp.ro.
- Cristi Borcea revine lângă „marea dragoste” de dragul fiului lui: „Pentru el fac asta”
- Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
- Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani. Anunţul iubitei lui
- Gestul uriaş al milionarului care are un salariu de 33.000 de euro pe lună în România: “Face asta din banii lui”
- Ce pensie ia lună de lună de la statul român milionarul cu un salariu de 33.000 de euro