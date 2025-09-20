Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! "Uite, mamă, fără mâini!" - Antena Sport

Fiica lui Ion Ţiriac şi-a dezvăluit pasiunea secretă. Ioana s-a lăsat filmată în timp ce practica schiul nautic.

Ioana Ţiriac, în vârstă de 28 de ani, este fiica pe care Ion Ţiriac o are alături de jurnalista cu origini egiptene, Sophie Ayad. Alături de aceasta, miliardarul român mai are un fiu, pe nume Karim.

Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana

Ioana Ţiriac a ales să se mute în Dubai, după ce şi-a terminat facultatea în SUA. Fiica miliardarului român trăieşte la intensitate maximă şi experimentează senzaţii tari.

Ioana s-a filmat în timp ce practica schi nautic, în Dubai: “Uite, mamă, fără mâini”, a fost mesajul care a însoţit videoclipul postat de fiica miliardarului român, ea ţinându-şi perfect echilibrul pe placa se schi nautic.

Ioana a absolvit cu brio Facultatea de Economie din Miami, dar a renunţat apoi la „visul american”. Lucrează, în prezent, ca agent imobiliar în Dubai. Chiar dacă tatăl ei are o avere colosală, Ioana demonstrează că vrea să îşi construiască o carieră pe cont propriu.