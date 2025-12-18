Ajuns în vârful carierei în Serie A, românul îşi reziliază contractul. De ce clubul renunţă la el - Antena Sport

Veste proastă pentru Marius Marin în pragul meciului cu Turcia. Om de bază la naţionala României, fotbalistul va fi nevoit să-şi caute echipă din ianuarie. Clubul la care activează, Pisa, nu îi va mai pune pe masă prelungirea contractului.
Tuttomercatoweb anunţă că Marius Marin părăseşte Pisa din ianuarie. Italienii nu i-au propus prelungirea, iar de la 1 ianuarie Marin intră în ultimele 6 luni de contract. Cum el devine liber să negocieze cu orice echipă dorește, clubul vrea să-l vândă cât mai repede pentru a nu pierde bani.
Marius Marin a evoluat în peste 200 de partide pentru Pisa, formaţie pentru care a marcat în 7 partide. În utlimul sezon, el nu a mai avut o evoluţie constantă, iar Mircea Lucescu a anunţat deja că nu mai doreşte ca în primul 11 să folosească fotbalişti care nu joacă la echipele de club.
