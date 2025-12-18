Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ajuns în vârful carierei în Serie A, românul îşi reziliază contractul. De ce clubul renunţă la el - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ajuns în vârful carierei în Serie A, românul îşi reziliază contractul. De ce clubul renunţă la el

Ajuns în vârful carierei în Serie A, românul îşi reziliază contractul. De ce clubul renunţă la el

Radu Constantin Publicat: 18 decembrie 2025, 8:24

Comentarii
Ajuns în vârful carierei în Serie A, românul îşi reziliază contractul. De ce clubul renunţă la el

Veste proastă pentru Marius Marin în pragul meciului cu Turcia. Om de bază la naţionala României, fotbalistul va fi nevoit să-şi caute echipă din ianuarie. Clubul la care activează, Pisa, nu îi va mai pune pe masă prelungirea contractului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tuttomercatoweb anunţă că Marius Marin părăseşte Pisa din ianuarie. Italienii nu i-au propus prelungirea, iar de la 1 ianuarie Marin intră în ultimele 6 luni de contract. Cum el devine liber să negocieze cu orice echipă dorește, clubul vrea să-l vândă cât mai repede pentru a nu pierde bani.

Marius Marin a evoluat în peste 200 de partide pentru Pisa, formaţie pentru care a marcat în 7 partide. În utlimul sezon, el nu a mai avut o evoluţie constantă, iar Mircea Lucescu a anunţat deja că nu mai doreşte ca în primul 11 să folosească fotbalişti care nu joacă la echipele de club.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Iubitul" Rodicăi Stănoiu, despre fostul ministru: Nu există îndrăgosteli, a fost ca o mamă pentru mine
Observator
"Iubitul" Rodicăi Stănoiu, despre fostul ministru: Nu există îndrăgosteli, a fost ca o mamă pentru mine
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
Fanatik.ro
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
13:27
Unul dintre jucătorii lui Şucu de la Genoa, în doliu: “Şi-a pierdut cei doi copii într-o tragedie”
12:33
Săpunaru, adevărul despre refuzul de a mai juca la naționala României. Ce s-a întâmplat între el şi Piţurcă
12:21
Presa din Spania l-a “înţepat” pe Kylian Mbappe, după dubla cu echipa din liga a 3-a: “Să îi spună cineva”
11:41
Andrei Rațiu confirmă că au fost “două oferte mari” pentru el. A fost dorit în Germania şi Anglia
11:30
A venit nota de plată de la UEFA! Bayern Munchen, amendă usturătoare şi închidere parţială a stadionului
11:22
AEK Atena – Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00). Meci decisiv pentru calificarea în play-off-ul Conference League
Vezi toate știrile
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 3 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 4 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia 5 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 6 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie”
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului