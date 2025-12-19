Univ. Craiova se putea califica în "primăvara" Conference și cu eșecul cu AEK. Un autogol în min. 90+3, fatal - Antena Sport

Universitatea Craiova a ratat dramatic accederea în fazele eliminatorii Conference League, după ce a pierdut cu 3-2 cu AEK Atena în urma unor goluri primite în minutele 90+8 și 90+15. Cu toate acestea, oltenii ar fi putut să se califice chiar și în ciuda acestui eșec dramatic dacă nu s-ar fi marcat în alt meci în minutul 90+3.

Universitatea Craiova a trăit o adevărată dramă în ultima etapă de Conference League, unde avea nevoie doar de un egal pentru a merge în barajul pentru optimi. Alb-albaștrii au condus cu 2-0 pe OPAP Arena, însă AEK a revenit în partea a doua și a câștigat cu un gol în minutul 90+15 în mod dramatic, eliminând-o pe trupa lui Filipe Coelho din competiție.

Ghinionul imens al Universității Craiova

Deși eșecul cu AEK Atena a fost unul dramatic, acesta nu ar fi fost neapărat sinonim cu ratarea calificării dacă nu ar fi existat și alte rezultate care să cauzeze clasarea Universității pe primul loc de sub linie. Cel mai bun exemplu este cel al duelului dintre Zrinjski și Rapid Viena, unde austriecii au condus cu 1-0 din minutul 11 până în prelungiri.

La scorul respectiv, Craiova ar fi fost calificată cu tot cu înfrângerea dramatică din Grecia. Rezultatul nu a fost însă 1-0 pentru Rapid Viena, ci 1-1, pentru că Zrinjski a egalat în minutul 90+3 grație unui autogol al lui Nenad Cvetkovic.

🚨 🇧🇦 Zrinjski Mostar SECURED the Conference League Knockouts by scoring in the 90+3rd minute!

❌ 🇨🇿 Sigma Olomouc were ELIMINATED with this goal, as they finished first below the line at 25th place! pic.twitter.com/aQtFnjqchf

— Football Rankings (@FootRankings) December 18, 2025