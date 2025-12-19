Andrei Rațiu și Bogdan Racovițan, calificați în optimile Conference League. Victorii pentru Rayo și Rakow - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Rațiu și Bogdan Racovițan, calificați în optimile Conference League. Victorii pentru Rayo și Rakow

Viviana Moraru Publicat: 19 decembrie 2025, 0:53

Andrei Raţiu / Profimedia

Echipa poloneză Rakow s-a calificat joi seara în optimile de finală ale Conference League, ocupând locul secund în grupa unică a competiţiei. În optimi merge şi Rayo Vallecano, care a încheiat pe locul 5 în ierarhia finală. 

Bogdan Racoviţan a fost integralist în echipa poloneză Rakow, care a terminat, surprinzător, pe al doilea loc din Conference League după 1-0 în deplasare cu ciprioţii de la Omonia Nicosia. Golul victoriei oaspeţilor a fost înscris de Oskar Repka în minutul 49. 

Cu Andrei Raţiu integralist Rayo Vallecano s-a impus cu 3-0 în faţa kosovarilor de la Drita, prin golurile marcate de Lejeune (min. 33), Gumbau (min. 66) şi Espino (min. 83). Spaniolii au terminat pe locul 5, cu 13 puncte, şi merg în optimi. 

Rezultate înregistrate joi, în Conference League: 

  • FSV Mainz – Samsunspor 2-0;  
  • Sparta Praga – Aberdeen 3-0;  
  • AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2;  
  • AEK Larnaca – Shkendija 1-0;  
  • Crystal Palace – KuPS 2-2;  
  • AZ Alkmaar – Jagiellonia 0-0;  
  • Dinamo Kiev – Noah 2-0;  
  • Lausanne – AC Fiorentina 1-0;  
  • Zrinjski – Rapid Viena 1-1;  
  • Legia Varşovia – Lincoln Red Imps 4-1; 
  • Celje – Shelbourne 0-0;  
  • Omonia Nicosia – Rakow 0-1;  
  • Rayo Vallecano – Drita 3-0;  
  • Strasbourg – Breidablik 3-1;  
  • Şahtior Doneţk – Rijeka 0-0;  
  • Shamrock Rovers – Hamrun Spartans 3-1;  
  • Sigma Olomouc – Lech Poznan 1-2;  
  • Slovan Bratislava – Hacken 1-0. 
1 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 2 Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine” 3 Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?” 4 Ajuns în vârful carierei în Serie A, românul îşi reziliază contractul. De ce clubul renunţă la el 5 Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată 6 Vin banii la CFR! Transferul se face astăzi: jucătorul face vizita medicală şi semnează
