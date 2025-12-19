Andrei Rațiu și Bogdan Racovițan, calificați în optimile Conference League. Victorii pentru Rayo și Rakow - Antena Sport

Echipa poloneză Rakow s-a calificat joi seara în optimile de finală ale Conference League, ocupând locul secund în grupa unică a competiţiei. În optimi merge şi Rayo Vallecano, care a încheiat pe locul 5 în ierarhia finală.

Bogdan Racoviţan a fost integralist în echipa poloneză Rakow, care a terminat, surprinzător, pe al doilea loc din Conference League după 1-0 în deplasare cu ciprioţii de la Omonia Nicosia. Golul victoriei oaspeţilor a fost înscris de Oskar Repka în minutul 49.

Andrei Rațiu și Bogdan Racovițan, calificați în optimile Conference League

Cu Andrei Raţiu integralist Rayo Vallecano s-a impus cu 3-0 în faţa kosovarilor de la Drita, prin golurile marcate de Lejeune (min. 33), Gumbau (min. 66) şi Espino (min. 83). Spaniolii au terminat pe locul 5, cu 13 puncte, şi merg în optimi.

