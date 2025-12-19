Legenda Craiovei l-a distrus pe Filipe Coelho, după eșecul de la Atena: „Bagă-l, Mister, pe Nsimba! Mesajul a fost clar” - Antena Sport

Universitatea Craiova a fost eliminată din UEFA Conference League, după ce a suferit un eșec pe terenul celor de la AEK Atena. Oltenii au condus cu scorul de 2-0, dar au pierdut dramatic, după ce au încasat două goluri în prelungiri.
Gică Craioveanu a analizat evoluția echipei din Bănie și l-a făcut praf pe Filipe Coelho, pentru deciziile tactice luate în a doua jumătate a părții secunde.
Gică Craioveanu: „Istoria e nedreaptă”
Deși era cu un pas în play-off-ul UEFA Conference League, Universitatea Craiova a trăit un coșmar la Atena. Formația antrenată de Filipe Coelho a fost învinsă dramatic de AEK, asta deși a avut 2-0 pe tabelă.
Gică Craioveanu a răbufnit după fluierul final și l-a luat la țintă pentru antrenorul portughez, criticând deciziile pe care acesta le-a luat, după primul gol marcat de greci.
„Împotriva noastră, totul a fost așa astăzi. Așa se scrie istoria, e nedreaptă. Au fost foarte dificile minutele de final, nu mai înțelegeam. A fost neșansă, nu știu, alegeri greșite, totul s-a năruit în minutul 65, la primul gol al lor. A fost ocazia aceea uriașă a lui Assad.
Eu nu înțeleg, sunt patru jucători defensivi, tu ai pierdut mijlocul terenului, atac. Tu cât timp ai făcut pressing, ei nu au existat, au avut 5-10 minute bune din fiecare repriză. Mie mi s-a părut un joc senzațional, am avut personalitate, nu am fost o echipă fricoasă”.
Gică Craioveanu: „Eu atâta ghinion la o echipă nu am văzut de mult timp”
„Când ei au marcat primul gol, atunci a fost puțină teamă. Nu știau dacă să marcheze golul trei sau să țină de rezultat. Ne-am apărat jos și ne-au bătut. Eu nu am văzut faza, penalty am înțeles că a fost. Eu nu am văzut opt minute în Europa, nu știu de ce au dat atâtea.
Eu cred că azi s-a întrecut măsura cu acele opt minute. I-au împins de la spate. Craiova a făcut cel mai bun meci din ultimii ani, până în minutul 65. Nu ai mai contat în atac, ai pierdut mijlocul. Te-au împins pentru că mesajul a fost clar, ne apărăm. Bagă-l pe Nsimba, scoate un fault, dă posibilitatea echipei să respire.
Craiova a terminat cu 8-9 fundași. Eu atâta ghinion la o echipă nu am văzut de mult timp. Băieții erau praf, Isenko mai avea puțin și îl mânca pe arbitru. Păcat pentru imaginea senzațională pe care a arătat-o echipa. Era o oportunitate unică, istorică, pentru Craiova”, a declarat Gică Craioveanu, potrivit digisport.ro.
- Andrei Rațiu și Bogdan Racovițan, calificați în optimile Conference League. Victorii pentru Rayo și Rakow
- Răzvan Marin, mesaj pentru Universitatea Craiova după victoria cu AEK Atena: „Să aibă baftă în campionat”
- Filipe Coelho, fără cuvinte după AEK – Univ. Craiova 3-2: „Nu pot explica. Nu meritam asta”
- Ștefan Baiaram, acuzații dure după ce Univ. Craiova a fost eliminată dramatic din Conference League: „A tras cu ei”
- Alexandru Cicâldău, devastat după ratarea calificării în play-off: „O seară neagră”