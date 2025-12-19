Legenda Craiovei l-a distrus pe Filipe Coelho, după eșecul de la Atena: „Bagă-l, Mister, pe Nsimba! Mesajul a fost clar” - Antena Sport

Universitatea Craiova a fost eliminată din UEFA Conference League, după ce a suferit un eșec pe terenul celor de la AEK Atena. Oltenii au condus cu scorul de 2-0, dar au pierdut dramatic, după ce au încasat două goluri în prelungiri.

Gică Craioveanu a analizat evoluția echipei din Bănie și l-a făcut praf pe Filipe Coelho, pentru deciziile tactice luate în a doua jumătate a părții secunde.

Gică Craioveanu: „Istoria e nedreaptă”

Deși era cu un pas în play-off-ul UEFA Conference League, Universitatea Craiova a trăit un coșmar la Atena. Formația antrenată de Filipe Coelho a fost învinsă dramatic de AEK, asta deși a avut 2-0 pe tabelă.

Gică Craioveanu a răbufnit după fluierul final și l-a luat la țintă pentru antrenorul portughez, criticând deciziile pe care acesta le-a luat, după primul gol marcat de greci.

„Împotriva noastră, totul a fost așa astăzi. Așa se scrie istoria, e nedreaptă. Au fost foarte dificile minutele de final, nu mai înțelegeam. A fost neșansă, nu știu, alegeri greșite, totul s-a năruit în minutul 65, la primul gol al lor. A fost ocazia aceea uriașă a lui Assad.