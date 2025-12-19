Filipe Coelho, arătat cu degetul de legendele Craiovei, după eliminarea dramatică: "Îi dai o sabie, pică pe el" - Antena Sport

Universitatea Craiova a pierdut dramatic calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală Conference League, după ce a fost învinsă de AEK Atena, în al 14-lea minut al prelungirilor. Oltenii au condus cu 2-0 şi ar fi fost calificaţi chiar şi cu un rezultat de egalitate.

Din nefericire pentru formaţia din Bănie, totul s-a năruit la penalty-ul comis de Houri, transformat ulterior de Jovic, fostul jucător de la Real Madrid.

Aurel Ţicleanu ştie unde a greşit Filipe Coelho, în AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2

În al şaselea minut al prelungirilor, Filipe Coelho a decis să îi introducă pe teren pe Mogoş şi Stevanovic, în timp ce în minutul 80, portughezul a făcut o altă dublă schimbare, când i-a introdus pe Creţu şi Houri.

Aurel Ţicleanu, fostul mare jucător al Craiovei Maxima, l-a criticat pe Filipe Coelho pentru schimbările făcute pe final de partidă, care au destabilizat echipa sa, în mod special cele din prelungiri, când doi fundaşi au intrat doi fundaşi în locul a doi mijlocaşi:

“Nu poți face două schimbări de fundași în minutele 90. Nu schimbi structura unei echipe care a mers bine. Nu se face așa ceva. Nu-l bagi pe Lyes Houri.