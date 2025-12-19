Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Filipe Coelho, arătat cu degetul de legendele Craiovei, după eliminarea dramatică: "Îi dai o sabie, pică pe el" - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Filipe Coelho, arătat cu degetul de legendele Craiovei, după eliminarea dramatică: “Îi dai o sabie, pică pe el”

Filipe Coelho, arătat cu degetul de legendele Craiovei, după eliminarea dramatică: “Îi dai o sabie, pică pe el”

Alex Masgras Publicat: 19 decembrie 2025, 8:28

Comentarii
Filipe Coelho, arătat cu degetul de legendele Craiovei, după eliminarea dramatică: Îi dai o sabie, pică pe el

Filipe Coelho, în timpul unui meci / Sport Pictures

Universitatea Craiova a pierdut dramatic calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală Conference League, după ce a fost învinsă de AEK Atena, în al 14-lea minut al prelungirilor. Oltenii au condus cu 2-0 şi ar fi fost calificaţi chiar şi cu un rezultat de egalitate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din nefericire pentru formaţia din Bănie, totul s-a năruit la penalty-ul comis de Houri, transformat ulterior de Jovic, fostul jucător de la Real Madrid.

Aurel Ţicleanu ştie unde a greşit Filipe Coelho, în AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2

În al şaselea minut al prelungirilor, Filipe Coelho a decis să îi introducă pe teren pe Mogoş şi Stevanovic, în timp ce în minutul 80, portughezul a făcut o altă dublă schimbare, când i-a introdus pe Creţu şi Houri.

Aurel Ţicleanu, fostul mare jucător al Craiovei Maxima, l-a criticat pe Filipe Coelho pentru schimbările făcute pe final de partidă, care au destabilizat echipa sa, în mod special cele din prelungiri, când doi fundaşi au intrat doi fundaşi în locul a doi mijlocaşi:

“Nu poți face două schimbări de fundași în minutele 90. Nu schimbi structura unei echipe care a mers bine. Nu se face așa ceva. Nu-l bagi pe Lyes Houri.

Reclamă
Reclamă

Dacă îi dai o sabie, pică pe el. Nu poți merge la luptă cu Houri. Îmi pare rău pentru munca copiilor. Nu se fac schimbările astea. Știți de ce nu se fac schimbările pe fazele fixe defensive? Pentru că știu omul meu la faza fixă”, a declarat Aurel Ţicleanu, la primasport.ro.

Şi Gică Craioveanu l-a criticat pe Filipe Coelho pentru modul în care a gestionat finalul de meci:

“Eu cred că azi s-a întrecut măsura cu acele opt minute. I-au împins de la spate. Craiova a făcut cel mai bun meci din ultimii ani, până în minutul 65. Nu ai mai contat în atac, ai pierdut mijlocul. Te-au împins pentru că mesajul a fost clar, ne apărăm. Bagă-l pe Nsimba, scoate un fault, dă posibilitatea echipei să respire”, a spus Gică Craioveanu, la digisport.ro.

Turiştii străini, dezamăgiţi de o problemă a Bucureştiului. "Am văzut că nu este sigur"Turiştii străini, dezamăgiţi de o problemă a Bucureştiului. "Am văzut că nu este sigur"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
Observator
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce loc ocupă România
Fanatik.ro
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce loc ocupă România
8:57
Patronul lui AEK Atena, în extaz după victoria dramatică cu Universitatea Craiova: “Nu este doar meritul nostru”
8:55
“Imagini șocante”. Reacția presei din Grecia după eșecul dramatic al Universității Craiova cu AEK Atena
8:23
Univ. Craiova se putea califica în “primăvara” Conference și cu eșecul cu AEK. Un autogol în min. 90+3, fatal
8:00
Cât va conta efectul Newey la Aston?
0:58
Legenda Craiovei l-a distrus pe Filipe Coelho, după eșecul de la Atena: „Bagă-l, Mister, pe Nsimba! Mesajul a fost clar”
0:53
Andrei Rațiu și Bogdan Racovițan, calificați în optimile Conference League. Victorii pentru Rayo și Rakow
Vezi toate știrile
1 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 2 Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine” 3 Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?” 4 Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată 5 Ajuns în vârful carierei în Serie A, românul îşi reziliază contractul. De ce clubul renunţă la el 6 FotoMirel Rădoi şi-a scos la vânzare maşina de lux. Cum arată bolidul pe care vrea 732.000 de euro
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie