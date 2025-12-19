Cât va conta efectul Newey la Aston? - Antena Sport

La sfârșitul lui noiembrie s-a anunțat că, din 2026, Newey va prelua funcţia de director al echipei Aston Martin. Practic, va deveni numărul 1 în organigramă. Newey a plecat în primăvara anului trecut de la Red Bull. După o perioadă pe care englezii o numesc ”gardening leave”, a început la 1 martie 2025 lucrul. Postul ocupat în 2025 a fost unul creat special pentru el, cel de Managing Technical Partner.

Ce presupune urcarea în schemă

În acest sezon, responsabilităţile sale au fost în principal tehnice: proiectarea monopostului, dezvoltarea maşinii, planificarea pentru sezonul 2026, cu tot ce implică noul regulament tehnic, noua unitate de putere, șasiu, combustibil,… etc. Se concentra pe inginerie, aerodinamică, conceperea maşinii şi implementarea tehnică, nu pe organizarea generală a echipei.

Asta presupune nu doar să continue să supravegheze echipa tehnică, ci să conducă întreaga echipă, în ceea ce privește deciziile de management, strategiile de cursă, operaţiunile pe circuite, comunicarea cu FIA, cu piloţii, cu sponsorii, cu partenerii,… etc. Este o extindere mare a responsabilităţilor, de la inginer la lider complet al echipei, cu rol managerial şi strategic.

Armata de specialiști

Cel care a deţinut până acum rolul de director al formației, Andy Cowell, se va transformă în Chief Strategy Officer. Cowell e și el un nume mare în motorsport. Sub conducerea lui, Mercedes AMG High Performance Powertrains a propulsat echipa Mercedes către 12 titluri mondiale în șase ani. În 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 și 2020, Mercedes a câștigat atât campionatul piloților, cât și pe cel al constructorilor. În noua sa poziție de la Aston Martin, Cowell se va concentra pe integrarea motorului Honda, a combustibilului, pe relația partenerilor tehnici etc.

După cum am mai scris, Aston Martin are o armată de genii tehnice, care nu a reușit totuși să livreze performanță pe măsura banilor investiți. E adevărat, între timp, unii au fost concediați, pentru a li se face loc celor aduși de peste tot. De pildă, Dan Fallows, fostul director tehnic, a fost pus pe liber în vara anului trecut. Ca parte a restructurării recente, Aston Martin a concediat cel puțin șapte angajați cu funcții de conducere din departamentul de proiectare Formula 1. Recent, la Marele Premiu al Braziliei, s-a aflat că directorul departamentului de aerodinamică, Eric Blandin, va părăsi echipa.