Cât va conta efectul Newey la Aston? - Antena Sport

La sfârșitul lui noiembrie s-a anunțat că, din 2026, Newey va prelua funcţia de director al echipei Aston Martin. Practic, va deveni numărul 1 în organigramă. Newey a plecat în primăvara anului trecut de la Red Bull. După o perioadă pe care englezii o numesc ”gardening leave”, a început la 1 martie 2025 lucrul. Postul ocupat în 2025 a fost unul creat special pentru el, cel de Managing Technical Partner.
Ce presupune urcarea în schemă
În acest sezon, responsabilităţile sale au fost în principal tehnice: proiectarea monopostului, dezvoltarea maşinii, planificarea pentru sezonul 2026, cu tot ce implică noul regulament tehnic, noua unitate de putere, șasiu, combustibil,… etc. Se concentra pe inginerie, aerodinamică, conceperea maşinii şi implementarea tehnică, nu pe organizarea generală a echipei.
Asta presupune nu doar să continue să supravegheze echipa tehnică, ci să conducă întreaga echipă, în ceea ce privește deciziile de management, strategiile de cursă, operaţiunile pe circuite, comunicarea cu FIA, cu piloţii, cu sponsorii, cu partenerii,… etc. Este o extindere mare a responsabilităţilor, de la inginer la lider complet al echipei, cu rol managerial şi strategic.
Armata de specialiști
Cel care a deţinut până acum rolul de director al formației, Andy Cowell, se va transformă în Chief Strategy Officer. Cowell e și el un nume mare în motorsport. Sub conducerea lui, Mercedes AMG High Performance Powertrains a propulsat echipa Mercedes către 12 titluri mondiale în șase ani. În 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 și 2020, Mercedes a câștigat atât campionatul piloților, cât și pe cel al constructorilor. În noua sa poziție de la Aston Martin, Cowell se va concentra pe integrarea motorului Honda, a combustibilului, pe relația partenerilor tehnici etc.
După cum am mai scris, Aston Martin are o armată de genii tehnice, care nu a reușit totuși să livreze performanță pe măsura banilor investiți. E adevărat, între timp, unii au fost concediați, pentru a li se face loc celor aduși de peste tot. De pildă, Dan Fallows, fostul director tehnic, a fost pus pe liber în vara anului trecut. Ca parte a restructurării recente, Aston Martin a concediat cel puțin șapte angajați cu funcții de conducere din departamentul de proiectare Formula 1. Recent, la Marele Premiu al Braziliei, s-a aflat că directorul departamentului de aerodinamică, Eric Blandin, va părăsi echipa.
Locul 7 în 2025
În ciuda investițiilor masive, Aston Martin a rămas în anii trecuți în postura de ”best of the rest”. A fost prima formație din afara careului de ași McLaren – Red Bull – Ferrari – Mercedes, indiferent de ordinea în care le așezați. Dacă în 2023, locul al cincilea ocupat era la o distanță mică față de cel de-al patrulea (22 puncte față de McLaren), anul trecut această diferență a ajuns la 374 puncte (față de Mercedes). În acest sezon, situația e și mai rea, Aston Martin a ocupat locul al șaptelea, după ce a fost mult timp pe poziția a opta.
Ce probleme a avut mașina?
Problema principală a monopostului AMR25 a fost că datele provenite din tunelul aerodinamic nu se mai potrivesc cu simulările CFD şi cu testele anterioare. Acest „defect de corelare” a compromis dezvoltarea eficientă a monopostului. După cum spunea Fernando Alonso, înainte de weekend-ul din Qatar: ”Vestea bună este că, după aceste două Mari Premii, nu va mai trebui să pilotez niciodată această mașină.”
Aceasta a și fost principala idee a aducerii lui Adrian Newey, care nu a lucrat deloc la mașina din acest an. Newey s-a concetrat asuprea celei cu care se va concura în 2026, când regulile se vor schimba drastic. Britanicul este autoritatea supremă în aerodinamică în F1. După aproape cinci decenii de carieră ca designer/inginer, trece în zona decizională, de management total, devenind șef al unei echipe.
Există premise bune
Va reuși Newey să transforme în 2026 o echipă de pluton într-una care să se lupte pentru titlu? În cazul Red Bull, de la venirea lui, în 2006, a avut nevoie de cinci ani pentru cucerirea primului titlu și aceea a fost considerată o mare performanță.
Da, noul tunel aerodinamic al echipei este deja operațional și e unul foarte evoluat. Fernando Alonso are o imensă experiență și, în ciuda vârstei, este încă foarte rapid. Tot ceea ce ține de bani pare lesne rezolvabil. Aston Martin e singurul team care va beneficia de propulsorul Honda. Va fi suficient?
Koji Watanabe, președintele Honda Racing Corporation, a dezvăluit că Newey e foarte implicat în proiect. Potrivit niponului, cu care Newey a colaborat la Red Bull, în perioada în care Max Verstappen a dominat Formula 1, cei doi au ”schimburi intense de opinii” legate de dezvoltarea monopostului și a motorului.
Dar și probleme
O problemă ar fi că, din 2026, efectul Venturi va fi mult diminuat în funcționarea monoposturilor de Formula 1. Desigur, aria de competență a lui Newey nu se restrânge la acest tip de mașini. Totuși, înțelegerea mașinilor Venturi și, mai ales evitarea unor efecte secundare la apropierea podelei de sol, precum ”porpoising-ul”, erau punctele sale forte.
O a doua problemă ar fi, evident, vârsta lui Newey. Domnia Sa va împlini la sfârșitul acestui an 67 de ani. Doar recent revenitul Flavio Briatore (75 de ani) e mai în vârstă, ca șef de echipă. Italianul e însă un caz special din toate punctele de vedere. Nu insistăm asupra lor.
Cea de-a treia problemă se leagă strict de cea de-a doua. În 2025, Newey a fost prezent la numai trei curse din cele 24. Una dintre condițiile puse echipelor cu care a negociat a fost chiar aceasta: să stea cât mai mult timp acasă. Un aerodinamician poate să-și permită asta, dar un șef de echipă trebuie să fie prezent absolut la toate cursele din sezon. Va avea Newey suficientă energie pentru asta?
Cea de-a patra problemă va fi supraîncărcarea organigramei . Poți să inventezi denumiri bombastice de funcții pentru angajați, dar ei tot la aceeași mașină vor lucra. Concedierile despre care vorbeam mai sus și permutările în schemă creează neliniște și nervozitate.
- Max Verstappen a anunţat cu ce număr va pilota în Formula 1, după ce a pierdut titlul mondial: “Cred că e mai bine”
- Christian Horner vrea să revină în Formula 1! Negociază cu o echipă pentru a deveni acţionar
- Cum se face un upgrade în Formula 1? Analiza lui Adrian Georgescu
- Marele Premiu al Portugaliei revine în Formula 1. Lusitanii vor înlocui Zandvoort începând cu 2027
- Max Verstappen, elogiat de un fost pilot din F1 pentru sezonul 2025: “Cel mai bun. A fost un miracol”