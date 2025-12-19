Răzvan Marin, mesaj pentru Universitatea Craiova după victoria cu AEK Atena: „Să aibă baftă în campionat” - Antena Sport

Răzvan Marin a oferit declarații la finalul partidei dintre AEK Atena și Universitatea Craiova, încheiată cu scorul de 3-2, în ultima etapă a grupei de Conference League. Grecii s-au calificat în optimi, iar oltenii au ratat dramatic prezența în „primăvara europeană”.
Universitatea Craiova a condus cu 2-0, însă a primit două goluri în prelungiri și a încheiat grupa pe locul 25. AEK Atena a primit penalty la ultima fază, marcând în minutul 90+15, deși partida se prelungise inițial cu opt minute.
Răzvan Marin, mesaj pentru Universitatea Craiova după victoria cu AEK Atena
Răzvan Marin a recunoscut că partida cu Universitatea Craiova a fost una dificilă, însă AEK Atena a meritat victoria. Mijlocașul a declarat, de asemenea, că eliminarea oltenilor a fost una dramatică, însă speră ca trupa din Bănie să aibă succes în campionat.
„A fost un meci greu, am început bine, dar Craiova a pus control pe joc. Au făcut o a doua parte a primei reprize bună, și-au creat ocazii, dar per total am fost echipa mai bună. Și-au ridicat nivelul. A doua repriză am controlat-o total și meritam victoria.
Așa e fotbalul, ambele goluri au fost în prelungiri. Îmi pare rău pentru ei, dar am știut să speculăm pe final și am întors rezultatul. Nu-mi aduc aminte să fi trecut prin așa ceva, e greu. Le transmit să aibă multă baftă pe parcursul sezonului, să se bată la campionat. Noi acum suntem în ultimele 16 echipe, o să o luăm pas cu pas și vedem”, a declarat Răzvan Marin, conform digisport.ro, după AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2.
AEK Atena a încheiat grupa pe locul trei și s-a calificat în optimile Conference League, în timp ce oltenii s-au clasat pe locul 25.
Universitatea Craiova, eliminată dramatic din Conference League
La Atena, gazdele au dominat începutul partidei, dar nu au reuşit să concretizeze, ratând prin Jovic, în minutul 10. Craiovenii au echilibrat partida şi au avut o oportunitate de gol, la voleul lui Etim, apărat de Strakosha, în mnutul 26. După numai trei minute elevii lui Coelho au deschis scorul, înscriind la o minge respinsă de portarul grecilor.
În minutul 44, Isenko a scos incredibil la lovitura de cap a lui Jovic, acelaşi jucător ratând întâlnirea cu mingea în minutul 47 . După patru minute Jovic a reluat cu capul, de la semi-înălţime o centrare a lui Răzvan Marin, ratând o ocazie uriaşă. Oltenii şi-au majorat avantajul în minutul 59, când Cicâldău a pornit din propria jumătate, a schimbat cu un coechipier şi a şutat perfect pentru 2-0.
Domogoj Vida a redus din diferenţă în minutul 66, iar în al optulea minut de prelungire Derek Kutesa a înscris golul egalizator, din centrarea lui Eliasson. În al 12-lea minut al prelungirilor o intervenţie a lui Houri la Vida a fost analizată la VAR şi s-a dat penalty. Luka Jovic a transformat şi AEK Atena a reuşit remontada, apropriindu-şi o victorie cu 3-2, după ce Craiova a condus cu 2-0.
Craiovenii au terminat Conference League pe locul 25, cu 7 puncte, fiind eliminată din cupele europene.
