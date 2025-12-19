Răzvan Marin, mesaj pentru Universitatea Craiova după victoria cu AEK Atena: „Să aibă baftă în campionat” - Antena Sport

Răzvan Marin a oferit declarații la finalul partidei dintre AEK Atena și Universitatea Craiova, încheiată cu scorul de 3-2, în ultima etapă a grupei de Conference League. Grecii s-au calificat în optimi, iar oltenii au ratat dramatic prezența în „primăvara europeană”.

Universitatea Craiova a condus cu 2-0, însă a primit două goluri în prelungiri și a încheiat grupa pe locul 25. AEK Atena a primit penalty la ultima fază, marcând în minutul 90+15, deși partida se prelungise inițial cu opt minute.

Răzvan Marin, mesaj pentru Universitatea Craiova după victoria cu AEK Atena

Răzvan Marin a recunoscut că partida cu Universitatea Craiova a fost una dificilă, însă AEK Atena a meritat victoria. Mijlocașul a declarat, de asemenea, că eliminarea oltenilor a fost una dramatică, însă speră ca trupa din Bănie să aibă succes în campionat.

„A fost un meci greu, am început bine, dar Craiova a pus control pe joc. Au făcut o a doua parte a primei reprize bună, și-au creat ocazii, dar per total am fost echipa mai bună. Și-au ridicat nivelul. A doua repriză am controlat-o total și meritam victoria.

Așa e fotbalul, ambele goluri au fost în prelungiri. Îmi pare rău pentru ei, dar am știut să speculăm pe final și am întors rezultatul. Nu-mi aduc aminte să fi trecut prin așa ceva, e greu. Le transmit să aibă multă baftă pe parcursul sezonului, să se bată la campionat. Noi acum suntem în ultimele 16 echipe, o să o luăm pas cu pas și vedem”, a declarat Răzvan Marin, conform digisport.ro, după AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2.