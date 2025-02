Prima reacţie a lui Gigi Becali după ce Călin Georgescu a fost săltat de poliţişti! Patronul FCSB-ului a anunţat o decizie radicală - Antena Sport

Galerie (19) Călin Georgescu şi Gigi Becali / colaj Profimedia Images Gigi Becali a reacţionat după ce Călin Georgescu a fost săltat de poliţişti din trafic şi dus la audieri. Becali spunea, ieri, că are informaţii potrivit cărora fostul candidat la prezidenţiale ar urma să aibă probleme penale. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Iată că Gigi Becali a avut dreptate. Într-o nouă declaraţie, dată după ce Călin Georgescu a fost dus la audieri la Parchetul General, Becali a vorbit chiar despre afirmaţia pe care a făcut-o şi despre faptul că s-a confirmat ce susţinea. Prima reacţie a lui Gigi Becali după ce Călin Georgescu a fost săltat de poliţişti Totodată, Gigi Becali a anunţat că îşi menţine candidatura la prezidenţiale. Becali a spus că Simion nu va candida. Patronul FCSB-ului este dispus să îşi asume candidatura la prezidenţiale ca independent. „Nu mai vorbesc eu, să vorbească instituțiile statului. Trebuie să vină să ne arate probele, nu poți să iei un om din trafic, fără să arăți probele. S-a întâmplat exact ce am zis ieri, înseamnă că sunt informat bine. Eu candidez, nu candidează Simion”, a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro. „Eu ce știu din bârfe, nu sunt sigur, că în maximum o săptămână-zece zile vor aparea probe, filmări, inregistrări cu el (n.r: Călin Georgescu) și declarații ale unor oameni care declară ca au cheltuit bani la înțelegere cu el și probe că instigă la violență, legionarism și antisemitism, așa am înteles din anumite surse, să vedem dacă e adevărat”, declara Gigi Becali, ieri, pentru digi24.ro. Reclamă

Reclamă

„Ne confruntăm cu un om periculos”

Gigi Becali a fost, mai întâi, un susţinător al lui Călin Georgescu, după care a devenit un mare adversar al acestuia. Chiar dacă AUR a anunţat că îl susţine la prezidenţiale pe Călin Georgescu, preşedintele partidului, George Simion, precizând că nu va candida, Gigi Becali, ales deputat pe listele AUR, s-a aflat în opoziţie cu poziţia partidului.

Becali a transmis în ultima vreme că speră ca Georgescu să nu fie lăsat să candideze.

„Noi am avut până acum mulți președinți, am avut și atei și de alte credințe și am mai avut, nu pot să le spun eretici, că nu s-au băgat pe domeniul credinței, au spus îmi văd de treaba mea, nu vorbesc de Dumnezeu..

Reclamă