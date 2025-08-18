Luka Modric i-a cucerit pe italieni, după debutul oficial la AC Milan: „E deja un idol pe San Siro” - Antena Sport

Luka Modric i-a cucerit pe italieni, după ce a debutat, într-un meci oficial, la AC Milan. Mijlocașul croat ajuns la 39 de ani a evoluat în partida cu Bari din Cupa Italiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

AC Milan a disputat pe San Siro duelul din turul secund al Cupei Italiei. „Diavolii” s-au impus fără emoții în fața celor de la Bari, scor 2-0 și se vor duela cu Lecce pentru un loc în optimi.

Luka Modric i-a cucerit pe italieni, după debutul oficial la AC Milan

Massimiliano Allegri l-a trimis în teren pe Luka Modric în minutul 66, în locul lui Samuele Ricci. Croatul, care s-a despărțit de Real Madrid în această vară, a primit nota 7,4 după prestația din meciul cu Bari, din partea specialiștilor de la sofascore.ro. Cea mai mare notă din tabăra „diavolilor” a primit-o Saelemaekers, 8,1.

Rafael Leao a deschis scorul pentru AC Milan în minutul 14, reușind să marcheze din pasa lui Tomori. Ulterior, în repriza secundă, Christian Pulisic a dus scorul la 2-0, din pasa lui Santiago Gimenez.

După debutul lui Luka Modric, italienii au avut doar cuvinte de laudă la adresa sa și au transmis că el e noul star de pe San Siro: „28 de minute de plăcere: clasă și atitudine de lider, Modric e deja un idol pe San Siro”, au titrat cei de la Gazzetta dello Sport, după debutul lui Luka Modric la AC Milan.