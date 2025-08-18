Luka Modric i-a cucerit pe italieni, după debutul oficial la AC Milan: „E deja un idol pe San Siro” - Antena Sport

Închide meniul
Luka Modric i-a cucerit pe italieni, după debutul oficial la AC Milan: „E deja un idol pe San Siro”

Publicat: 18 august 2025, 10:14

Luka Modric i-a cucerit pe italieni, după debutul oficial la AC Milan: E deja un idol pe San Siro"

Luka Modric, la primul meci oficial la AC Milan/ Profimedia

Luka Modric i-a cucerit pe italieni, după ce a debutat, într-un meci oficial, la AC Milan. Mijlocașul croat ajuns la 39 de ani a evoluat în partida cu Bari din Cupa Italiei.  

AC Milan a disputat pe San Siro duelul din turul secund al Cupei Italiei. „Diavolii” s-au impus fără emoții în fața celor de la Bari, scor 2-0 și se vor duela cu Lecce pentru un loc în optimi.

Luka Modric i-a cucerit pe italieni, după debutul oficial la AC Milan 

Massimiliano Allegri l-a trimis în teren pe Luka Modric în minutul 66, în locul lui Samuele Ricci. Croatul, care s-a despărțit de Real Madrid în această vară, a primit nota 7,4 după prestația din meciul cu Bari, din partea specialiștilor de la sofascore.ro. Cea mai mare notă din tabăra „diavolilor” a primit-o Saelemaekers, 8,1. 

Rafael Leao a deschis scorul pentru AC Milan în minutul 14, reușind să marcheze din pasa lui Tomori. Ulterior, în repriza secundă, Christian Pulisic a dus scorul la 2-0, din pasa lui Santiago Gimenez. 

După debutul lui Luka Modric, italienii au avut doar cuvinte de laudă la adresa sa și au transmis că el e noul star de pe San Siro: „28 de minute de plăcere: clasă și atitudine de lider, Modric e deja un idol pe San Siro”, au titrat cei de la Gazzetta dello Sport, după debutul lui Luka Modric la AC Milan.  

Înainte de meci, cei de la AC Milan i-au pregătit și un moment special lui Luka Modric. El a avut parte de o prezentare de gală, în uralele fanilor care au umplut până la refuz stadionul San Siro. 

Luka Modric a dezvăluit motivul pentru care a semnat cu AC Milan la 39 de ani 

La 39 de ani, neobositul Luka Modric a ales să se alăture echipei AC Milan după treisprezece sezoane petrecute la Real Madrid, deoarece dorea „să rămână în Europa şi să continue să joace fotbal de performanţă”. 

Sunt fericit să fiu aici şi abia aştept să încep o nouă aventură. Am vrut să rămân în Europa, să continui să joc fotbal de performanţă. Am avut şi alte oferte, dar când a apărut Milan, pentru mine a fost clar din primul moment”, a declarat Modric pentru postul de televiziune al noului său club. 

Milan este unul dintre cele mai mari cluburi din Europa. Milan nu se poate mulţumi cu mediocritatea şi trebuie să aibă cele mai mari obiective posibile: să câştige titluri, să concureze cu cele mai bune echipe din lume. De aceea sunt aici”, a continuat el. 

Modric a semnat un contract pe un an, valabil până în iunie 2026, cu opţiune pentru încă un sezon, cu AC Milan, care a terminat pe un dezamăgitor loc 8 în campionat şi nu va juca în competiţiile europene. 

