"E decepţie!" Gigi Becali l-a pus la zid pe Tavi Popescu şi l-a comparat cu o vedetă din Liga 1: "Super-fotbalist" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a declarat dezamăgit de Octavian Popescu. Patronul campioanei României este de părere că jucătorul său nu şi-a atins potenţialul, în ciuda unui start promiţător de carieră.
Octavian Popescu a fost comparat de Gigi Becali cu Ştefan Baiaram, jucătorul Universităţii Craiova fiind lăudat de către patronul FCSB-ului.
Gigi Becali, dezamăgit de Octavian Popescu! L-a comparat cu Ştefan Baiaram
Popescu a fost criticat de Gigi Becali că nu pasează decisiv şi că nu mai marchează aşa cum o făcea în urmă cu câţiva ani şi l-a dat exemplu pe fotbalistul celor de la Universitatea Craiova.
Becali este de părere că Mihai Rotaru, patronul oltenilor, poate încasa în jur de 6-7 milioane de euro în schimbul lui Baiaram. Suma ar fi fost mai mare, crede Becali, dacă acesta nu ar fi avut atât de multe accidentări până în acest moment al carierei sale:
“Tavi e decepţie. El a apărut odată cu Baiaram. Tavi era mai tare, dădea goluri la 18 ani, la echipă. Ăla a devenit super-fotbalist, iar Tavi a scăzut. El dacă nu dă gol şi pasă de gol, nu ai realizezi, degeaba frichi-frichi. Trebuie să dea gol. Ai văzut câte goluri dă Baiaram? Depinde echipa de el. Costă bani mulţi, 6-7 milioane. Aşa cred.
Asta având în vedere trecutul lui, că s-a mai accidentat. Fără 6-7 nu l-aş da, dacă aş fi fost în locul lui Rotaru. Dar oamenii se uită la istoricul ăla”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.
Gigi Becali se teme de Universitatea Craiova, după ce FCSB a remizat cu Rapid
Gigi Becali a recunoscut că se teme de Universitatea Craiova, după ce FCSB a remizat cu Rapid, scor 2-2. Patronul campioanei a remarcat jocul excelent al oltenilor, care au ajuns la 16 puncte, după victoria cu Csikszereda.
„Am avut bară să facem 3-0. Astea sunt lucruri rare. Ce mă bucură pe mine e că şi-a revenit echipa, e gata. Am arătat bine, având în vedere că nu am jucat cu toată echipa. Pentru noi e bine. Asta e cel mai important.