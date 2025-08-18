"E decepţie!" Gigi Becali l-a pus la zid pe Tavi Popescu şi l-a comparat cu o vedetă din Liga 1: "Super-fotbalist" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 18 august 2025, 11:56

E decepţie! Gigi Becali l-a pus la zid pe Tavi Popescu şi l-a comparat cu o vedetă din Liga 1: Super-fotbalist

Gigi Becali / Profimedia

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a declarat dezamăgit de Octavian Popescu. Patronul campioanei României este de părere că jucătorul său nu şi-a atins potenţialul, în ciuda unui start promiţător de carieră.

Octavian Popescu a fost comparat de Gigi Becali cu Ştefan Baiaram, jucătorul Universităţii Craiova fiind lăudat de către patronul FCSB-ului.

Gigi Becali, dezamăgit de Octavian Popescu! L-a comparat cu Ştefan Baiaram

Popescu a fost criticat de Gigi Becali că nu pasează decisiv şi că nu mai marchează aşa cum o făcea în urmă cu câţiva ani şi l-a dat exemplu pe fotbalistul celor de la Universitatea Craiova.

Becali este de părere că Mihai Rotaru, patronul oltenilor, poate încasa în jur de 6-7 milioane de euro în schimbul lui Baiaram. Suma ar fi fost mai mare, crede Becali, dacă acesta nu ar fi avut atât de multe accidentări până în acest moment al carierei sale:

“Tavi e decepţie. El a apărut odată cu Baiaram. Tavi era mai tare, dădea goluri la 18 ani, la echipă. Ăla a devenit super-fotbalist, iar Tavi a scăzut. El dacă nu dă gol şi pasă de gol, nu ai realizezi, degeaba frichi-frichi. Trebuie să dea gol. Ai văzut câte goluri dă Baiaram? Depinde echipa de el. Costă bani mulţi, 6-7 milioane. Aşa cred.

Asta având în vedere trecutul lui, că s-a mai accidentat. Fără 6-7 nu l-aş da, dacă aş fi fost în locul lui Rotaru. Dar oamenii se uită la istoricul ăla”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

Gigi Becali se teme de Universitatea Craiova, după ce FCSB a remizat cu Rapid

Gigi Becali a recunoscut că se teme de Universitatea Craiova, după ce FCSB a remizat cu Rapid, scor 2-2. Patronul campioanei a remarcat jocul excelent al oltenilor, care au ajuns la 16 puncte, după victoria cu Csikszereda.

„Am avut bară să facem 3-0. Astea sunt lucruri rare. Ce mă bucură pe mine e că şi-a revenit echipa, e gata. Am arătat bine, având în vedere că nu am jucat cu toată echipa. Pentru noi e bine. Asta e cel mai important.

Nu pot să zic că ceva nu mi-a plăcut. Ce pot să zic? Singurul care nu mi-a plăcut a fost Tănase. Jucător cu experienţă, plimbă mingea, dă mingi cu bolt, dă mingea la ei. La 2-0, mingea nu mai trebuia să ajungă la ei. Le-am spus de atâtea ori. Dar nu am ce să reproşez pentru că nu am de ce. Nu pot să fac un caz dintr-un caz care nu merită.

Echipa dă semne de revenire. Dar mă oftic pentru că făceam 7 pucnte, urcam pe locul 8 şi încet-încet urcam. Singura problemă e cu Craiova, că începe să joace fotbal. Noi am zis că doar CFR-ul contează. Nu mă deranjează punctele, ci jocul lor. Joacă fotbal şi tu recuperezi, dar nici ei nu le mai pierd”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

