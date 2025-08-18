"E decepţie!" Gigi Becali l-a pus la zid pe Tavi Popescu şi l-a comparat cu o vedetă din Liga 1: "Super-fotbalist" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a declarat dezamăgit de Octavian Popescu. Patronul campioanei României este de părere că jucătorul său nu şi-a atins potenţialul, în ciuda unui start promiţător de carieră.

Octavian Popescu a fost comparat de Gigi Becali cu Ştefan Baiaram, jucătorul Universităţii Craiova fiind lăudat de către patronul FCSB-ului.

Popescu a fost criticat de Gigi Becali că nu pasează decisiv şi că nu mai marchează aşa cum o făcea în urmă cu câţiva ani şi l-a dat exemplu pe fotbalistul celor de la Universitatea Craiova.

Becali este de părere că Mihai Rotaru, patronul oltenilor, poate încasa în jur de 6-7 milioane de euro în schimbul lui Baiaram. Suma ar fi fost mai mare, crede Becali, dacă acesta nu ar fi avut atât de multe accidentări până în acest moment al carierei sale:

“Tavi e decepţie. El a apărut odată cu Baiaram. Tavi era mai tare, dădea goluri la 18 ani, la echipă. Ăla a devenit super-fotbalist, iar Tavi a scăzut. El dacă nu dă gol şi pasă de gol, nu ai realizezi, degeaba frichi-frichi. Trebuie să dea gol. Ai văzut câte goluri dă Baiaram? Depinde echipa de el. Costă bani mulţi, 6-7 milioane. Aşa cred.