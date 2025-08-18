Gigi Becali se teme de Universitatea Craiova, după ce FCSB a remizat cu Rapid: „Mă oftic. Joacă fotbal” - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a recunoscut că se teme de Universitatea Craiova, după ce FCSB a remizat cu Rapid, scor 2-2. Patronul campioanei a remarcat jocul excelent al oltenilor, care au ajuns la 16 puncte, după victoria cu Csikszereda.

În schimb, Gigi Becali s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale, deși Rapid a egalat în minutul 90+2. El a subliniat faptul că echipa a dat semne de revenire, după începutul de sezon extrem de modest.

„Am avut bară să facem 3-0. Astea sunt lucruri rare. Ce mă bucură pe mine e că şi-a revenit echipa, e gata. Am arătat bine, având în vedere că nu am jucat cu toată echipa. Pentru noi e bine. Asta e cel mai important.

Nu pot să zic că ceva nu mi-a plăcut. Ce pot să zic? Singurul care nu mi-a plăcut a fost Tănase. Jucător cu experienţă, plimbă mingea, dă mingi cu bolt, dă mingea la ei. La 2-0, mingea nu mai trebuia să ajungă la ei. Le-am spus de atâtea ori. Dar nu am ce să reproşez pentru că nu am de ce. Nu pot să fac un caz dintr-un caz care nu merită.