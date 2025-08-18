Gigi Becali se teme de Universitatea Craiova, după ce FCSB a remizat cu Rapid: „Mă oftic. Joacă fotbal” - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali se teme de Universitatea Craiova, după ce FCSB a remizat cu Rapid: „Mă oftic. Joacă fotbal”

Publicat: 18 august 2025, 11:18

Gigi Becali se teme de Universitatea Craiova, după ce FCSB a remizat cu Rapid: Mă oftic. Joacă fotbal”

Gigi Becali, în timpul unui interviu/ Antena Sport

Gigi Becali a recunoscut că se teme de Universitatea Craiova, după ce FCSB a remizat cu Rapid, scor 2-2. Patronul campioanei a remarcat jocul excelent al oltenilor, care au ajuns la 16 puncte, după victoria cu Csikszereda. 

În schimb, Gigi Becali s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale, deși Rapid a egalat în minutul 90+2. El a subliniat faptul că echipa a dat semne de revenire, după începutul de sezon extrem de modest. 

Gigi Becali se teme de Universitatea Craiova, după ce FCSB a remizat cu Rapid 

Am avut bară să facem 3-0. Astea sunt lucruri rare. Ce mă bucură pe mine e că şi-a revenit echipa, e gata. Am arătat bine, având în vedere că nu am jucat cu toată echipa. Pentru noi e bine. Asta e cel mai important.  

Nu pot să zic că ceva nu mi-a plăcut. Ce pot să zic? Singurul care nu mi-a plăcut a fost Tănase. Jucător cu experienţă, plimbă mingea, dă mingi cu bolt, dă mingea la ei. La 2-0, mingea nu mai trebuia să ajungă la ei. Le-am spus de atâtea ori. Dar nu am ce să reproşez pentru că nu am de ce. Nu pot să fac un caz dintr-un caz care nu merită.  

Echipa dă semne de revenire. Dar mă oftic pentru că făceam 7 pucnte, urcam pe locul 8 şi încet-încet urcam. Singura problemă e cu Craiova, că începe să joace fotbal. Noi am zis că doar CFR-ul contează. Nu mă deranjează punctele, ci jocul lor. Joacă fotbal şi tu recuperezi, dar nici ei nu le mai pierd”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro. 

Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB 

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un discurs dur la adresa Rapidului, după remiza dintre cele două formaţii din derby-ul de duminică seară. Pe Arena Naţională, Rapid şi FCSB au încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a şasea a Ligii 1. 

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este de părere că punctul obţinut duminică seară de Rapid nu este meritat. În ciuda remizei, Becali susţine că Rapid este o echipă slabă, care nu se poate bate la titlu: 

"Comoara" ascunsă de Florina în mansarda casei din Timișoara. Costă 10.000 €: "Nebunia a început acum 4 ani""Comoara" ascunsă de Florina în mansarda casei din Timișoara. Costă 10.000 €: "Nebunia a început acum 4 ani"
“Rapid e foarte slabă. Foarte slabă echipa. Să fii condusă cu 2-0 şi să nu ai nicio reacţie? Foarte slabă. Cum să te baţi la titlu? Hai, că a dat un călcâi, că s-a respins. Se întâmplă în viaţă. Dar e foarte slabă, nu au avut ocazii”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro. 

