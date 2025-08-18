Șapte schimbări în primul 11 de la FCSB pentru meciul cu Aberdeen. Anunțul lui Gigi Becali: „N-am emoții” - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 18 august 2025, 11:39

Șapte schimbări în primul 11 de la FCSB pentru meciul cu Aberdeen. Anunțul lui Gigi Becali: N-am emoții”

Hepta

Gigi Becali a anunțat că se vor realiza șapte schimbări în primul 11 al FCSB-ului, pentru confruntarea cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Patronul campioanei a dezvăluit că marea dilemă o reprezintă Darius Olaru.  

Becali a transmis că nu va avea răbdare ca Olaru să revină la forma de vis din sezoanele precedente. Patronul campioanei a transmis însă că sunt șanse ca mijlocașul să fie titular cu Aberdeen.  

Gigi Becali a anunțat șapte schimbări în primul 11 de la FCSB pentru meciul cu Aberdeen 

Cei șapte jucători schimbați, care au prins echipa de start cu Rapid, sunt Daniel Graovac, Alexandru Pantea, Florin Tănase, Mihai Lixandru, Mihai Toma, Dennis Politic și Octavian Popescu. În locul lor vor intra Valentin Crețu, Risto Radunovic, Vlad Chiricheș, Adrian Șut, David Miculescu, Daniel Bîrligea și Juri Cisotti. 

„Să vedem, dacă nu joacă, îl schimbăm după prima repriză. Dar el trebuie să îşi revină, este jucător esenţial în echipa asta. La mine la echipă nu există timp, eu am altă concepţie. Probabil că greşesc, dar nu are timp FCSB să facă experienţe. Nici dacă îl cheamă Olaru şi nici Messi. Echipa nu are timp de nimeni. Nu se sacrifică echipa pentru jucător, jucătorul se sacrifică pentru echipă. Asta e filosofia.  

Dacă Chiricheş e bine, va juca cu unu. Baba mi-a plăcut mult aseară. Lixandru nu poate, îl protejăm, nu poate să joace la 3 zile. Mai e Olaru, să decidă ei când joacă, în prima sau a doua repriză. Cisotti, Bîrligea şi David Miculescu. Şi dacă e bine fizic, joacă Şut, cu siguranţă. Şi Radunovic şi Creţu 

Eu n-am niciun fel de emoţie. Atâta timp cât eşti deja în competiţie calificat, nu mai ai emoţii”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro. 

Cum ar putea arăta echipa de start a FCSB-ului la meciul tur cu Aberdeen: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Popescu, Radunovic – Șut, Chiricheș, Olaru – Cisotti, Bîrligea, Miculescu.  

Gigi Becali se teme de Universitatea Craiova 

Gigi Becali a recunoscut că se teme de Universitatea Craiova, după ce FCSB a remizat cu Rapid, scor 2-2. Patronul campioanei a remarcat jocul excelent al oltenilor, care au ajuns la 16 puncte, după victoria cu Csikszereda.  

„Am avut bară să facem 3-0. Astea sunt lucruri rare. Ce mă bucură pe mine e că şi-a revenit echipa, e gata. Am arătat bine, având în vedere că nu am jucat cu toată echipa. Pentru noi e bine. Asta e cel mai important.  

Nu pot să zic că ceva nu mi-a plăcut. Ce pot să zic? Singurul care nu mi-a plăcut a fost Tănase. Jucător cu experienţă, plimbă mingea, dă mingi cu bolt, dă mingea la ei. La 2-0, mingea nu mai trebuia să ajungă la ei. Le-am spus de atâtea ori. Dar nu am ce să reproşez pentru că nu am de ce. Nu pot să fac un caz dintr-un caz care nu merită.  

Echipa dă semne de revenire. Dar mă oftic pentru că făceam 7 pucnte, urcam pe locul 8 şi încet-încet urcam. Singura problemă e cu Craiova, că începe să joace fotbal. Noi am zis că doar CFR-ul contează. Nu mă deranjează punctele, ci jocul lor. Joacă fotbal şi tu recuperezi, dar nici ei nu le mai pierd”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro. 

