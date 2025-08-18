Șapte schimbări în primul 11 de la FCSB pentru meciul cu Aberdeen. Anunțul lui Gigi Becali: „N-am emoții” - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat că se vor realiza șapte schimbări în primul 11 al FCSB-ului, pentru confruntarea cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Patronul campioanei a dezvăluit că marea dilemă o reprezintă Darius Olaru.

Becali a transmis că nu va avea răbdare ca Olaru să revină la forma de vis din sezoanele precedente. Patronul campioanei a transmis însă că sunt șanse ca mijlocașul să fie titular cu Aberdeen.

Gigi Becali a anunțat șapte schimbări în primul 11 de la FCSB pentru meciul cu Aberdeen

Cei șapte jucători schimbați, care au prins echipa de start cu Rapid, sunt Daniel Graovac, Alexandru Pantea, Florin Tănase, Mihai Lixandru, Mihai Toma, Dennis Politic și Octavian Popescu. În locul lor vor intra Valentin Crețu, Risto Radunovic, Vlad Chiricheș, Adrian Șut, David Miculescu, Daniel Bîrligea și Juri Cisotti.

„Să vedem, dacă nu joacă, îl schimbăm după prima repriză. Dar el trebuie să îşi revină, este jucător esenţial în echipa asta. La mine la echipă nu există timp, eu am altă concepţie. Probabil că greşesc, dar nu are timp FCSB să facă experienţe. Nici dacă îl cheamă Olaru şi nici Messi. Echipa nu are timp de nimeni. Nu se sacrifică echipa pentru jucător, jucătorul se sacrifică pentru echipă. Asta e filosofia.

Dacă Chiricheş e bine, va juca cu unu. Baba mi-a plăcut mult aseară. Lixandru nu poate, îl protejăm, nu poate să joace la 3 zile. Mai e Olaru, să decidă ei când joacă, în prima sau a doua repriză. Cisotti, Bîrligea şi David Miculescu. Şi dacă e bine fizic, joacă Şut, cu siguranţă. Şi Radunovic şi Creţu