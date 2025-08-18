BBC a dat verdictul după Rapid - FCSB 2-2: "Are probleme". Ce au identificat scoţienii înaintea dublei cu Aberdeen - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB, după meciul cu Rapid / Sport Pictures

FCSB se pregăteşte pentru dubla din play-off-ul Europa League cu scoţienii de la Aberdeen. Joi seară, campioana României va evolua în Scoţia, în prima manşă a play-off-ului.

Moralul roş-albaştrilor nu e unul grozav, după remiza înregistrată duminică seară în derby-ul cu Rapid. FCSB a condus cu 2-0 până spre final, graţie golurilor marcate de Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea. Cu toate acestea, dubla lui Elvir Koljic a stabilit scorul final pe Arena Naţională.

Reacţia scoţienilor, după Rapid – FCSB 2-2: “Aberdeen are dificultăți în a marca goluri, dar FCSB are probleme în a le evita”

Jurnalistul BBC Scotland, Andrew Southwick, a tras concluziile după remiza de duminică seară. FCSB a primit 20 de goluri în acest sezon, un număr uriaş ţinând cont că încă suntem la începutul sezonului. Cu toate acestea, şi scoţienii au o problemă majoră: Aberdeen are probleme în a marca goluri:

“Adversara lui Aberdeen din Europa League, FCSB, a încasat goluri în minutele 83 și 92 și a remizat cu Rapid București, care apoi a ratat o ocazie uriașă în minutul 95 de a câștiga meciul.

Aberdeen are dificultăți în a marca goluri, dar FCSB are probleme în a le evita; deja 20 primite în acest sezon”, a scris jurnalistul BBC Scotland, Andrew Southwick, pe contul său de X.