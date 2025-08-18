BBC a dat verdictul după Rapid - FCSB 2-2: "Are probleme". Ce au identificat scoţienii înaintea dublei cu Aberdeen - Antena Sport

Închide meniul
BBC a dat verdictul după Rapid - FCSB 2-2: "Are probleme". Ce au identificat scoţienii înaintea dublei cu Aberdeen

Home | Fotbal | Liga 1 | BBC a dat verdictul după Rapid – FCSB 2-2: “Are probleme”. Ce au identificat scoţienii înaintea dublei cu Aberdeen

BBC a dat verdictul după Rapid – FCSB 2-2: “Are probleme”. Ce au identificat scoţienii înaintea dublei cu Aberdeen

Publicat: 18 august 2025, 10:55

BBC a dat verdictul după Rapid – FCSB 2-2: Are probleme. Ce au identificat scoţienii înaintea dublei cu Aberdeen

Jucătorii de la FCSB, după meciul cu Rapid / Sport Pictures

FCSB se pregăteşte pentru dubla din play-off-ul Europa League cu scoţienii de la Aberdeen. Joi seară, campioana României va evolua în Scoţia, în prima manşă a play-off-ului.

Moralul roş-albaştrilor nu e unul grozav, după remiza înregistrată duminică seară în derby-ul cu Rapid. FCSB a condus cu 2-0 până spre final, graţie golurilor marcate de Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea. Cu toate acestea, dubla lui Elvir Koljic a stabilit scorul final pe Arena Naţională.

Reacţia scoţienilor, după Rapid – FCSB 2-2: “Aberdeen are dificultăți în a marca goluri, dar FCSB are probleme în a le evita”

Jurnalistul BBC Scotland, Andrew Southwick, a tras concluziile după remiza de duminică seară. FCSB a primit 20 de goluri în acest sezon, un număr uriaş ţinând cont că încă suntem la începutul sezonului. Cu toate acestea, şi scoţienii au o problemă majoră: Aberdeen are probleme în a marca goluri:

“Adversara lui Aberdeen din Europa League, FCSB, a încasat goluri în minutele 83 și 92 și a remizat cu Rapid București, care apoi a ratat o ocazie uriașă în minutul 95 de a câștiga meciul.

Aberdeen are dificultăți în a marca goluri, dar FCSB are probleme în a le evita; deja 20 primite în acest sezon”, a scris jurnalistul BBC Scotland, Andrew Southwick, pe contul său de X.

Aberdeen a obţinut prima victorie din acest sezon chiar înaintea dublei cu FCSB

Aberdeen, adversara FCSB-ului, a jucat sâmbătă seară în optimile de finală ale Cupei Ligii Scoţiei, ultima partidă înaintea meciului tur din play-off-ul Europa League.

Scoţienii s-au distrat în meciul de sâmbătă din optimile Cupei Ligii Scoţiei. Aberdeen a jucat pe terenul celor de la Morton şi s-a impus cu 3-0.

Nilsen şi Yengi au marcat în minutele 32 şi 37 şi au stabilit scorul la pauză. Clarkson a fost cel care a marcat în minutul 79 şi a stabilit scorul final în optimile Cupei Ligii Scoţiei.

Aceasta a fost prima victorie pentru scoţieni în noul sezon. Până acum, Aberdeen a mai jucat două partide în campionatul Scoţiei. Adversara FCSB-ului din play-off-ul Europa League a fost învinsă în primele două etape cu acelaşi scor, 0-2, de către Hearts şi Celtic.

Primul meci dintre Aberdeen şi FCSB va avea loc joi, de la ora 21:45, în Scoţia. Returul dintre cele două va avea loc o săptămână mai târziu, pe 28 august, pe Arena Naţională.

