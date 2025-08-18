Marius Șumudică a găsit vinovatul de la FCSB, după remiza cu Rapid: „N-ai voie să faci așa ceva” - Antena Sport

Marius Șumudică a găsit vinovatul de la FCSB, după remiza cu Rapid, scor 2-2. Antrenorul l-a taxat pe Ștefan Târnovanu, după respingerea greșită de la golul secund marcat de Elvir Koljic.

Înainte de gafa portarului roș-albaștrilor, Siyabonga Ngezana a comis și el o mare greșeală, taxată de asemenea de Marius Șumudică. Fundașul a pierdut balonul în duelul cu Andrei Borza, în apropierea propriului careu.

Marius Șumudică a găsit vinovatul de la FCSB, după remiza cu Rapid

Marius Șumudică l-a lăudat, totodată, pe Elvir Koljic, atacant transferat de Rapid în mandatul său din sezonul trecut. Antrenorul a subliniat, de asemenea, faptul că publicul i-a purtat pe giuleșteni către remiza dramatică obținută.

„Un joc slab din partea ambelor echipe. În prima repriză, FCSB cedează deliberat terenul, fac șapte schimbări față de jocul de la Drita, jucători care nu prea aveau minute. Rapid a schimbat sistemul, cu un singur închizător, care i-a oferit libertate lui Christensen. Rapid n-a pus niciun fel de problemă, doar un șut deviat al lui Dobre. Un joc bine gândit de Charalambous.

În a doua repriză, se schimbă sistemul, îl bagă pe Alhassan lângă Lixandru. Rapidul devine superioară, în prima parte, după iar 20-30 de minute anoste. În disperare de cauză, că erau conduși cu 2-0, FCSB pusese stăpânire de joc, au pus mai ales când domnul Gâlcă l-a scos pe Christense și a introdus cu al doilea vârf. Când a intrat Koljic, Baroan a fost în spatele lui. Jambor, e a nu știu câta oară o surpriză, joacă un fel de număr 10.