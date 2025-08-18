Marius Șumudică a găsit vinovatul de la FCSB, după remiza cu Rapid: „N-ai voie să faci așa ceva” - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică a găsit vinovatul de la FCSB, după remiza cu Rapid: „N-ai voie să faci așa ceva"

Publicat: 18 august 2025, 10:47

Marius Șumudică a găsit vinovatul de la FCSB, după remiza cu Rapid: N-ai voie să faci așa ceva”

Marius Șumudică este antrenorul lui Rapid / Profimedia

Marius Șumudică a găsit vinovatul de la FCSB, după remiza cu Rapid, scor 2-2. Antrenorul l-a taxat pe Ștefan Târnovanu, după respingerea greșită de la golul secund marcat de Elvir Koljic.  

Înainte de gafa portarului roș-albaștrilor, Siyabonga Ngezana a comis și el o mare greșeală, taxată de asemenea de Marius Șumudică. Fundașul a pierdut balonul în duelul cu Andrei Borza, în apropierea propriului careu. 

Marius Șumudică a găsit vinovatul de la FCSB, după remiza cu Rapid 

Marius Șumudică l-a lăudat, totodată, pe Elvir Koljic, atacant transferat de Rapid în mandatul său din sezonul trecut. Antrenorul a subliniat, de asemenea, faptul că publicul i-a purtat pe giuleșteni către remiza dramatică obținută. 

„Un joc slab din partea ambelor echipe. În prima repriză, FCSB cedează deliberat terenul, fac șapte schimbări față de jocul de la Drita, jucători care nu prea aveau minute. Rapid a schimbat sistemul, cu un singur închizător, care i-a oferit libertate lui Christensen. Rapid n-a pus niciun fel de problemă, doar un șut deviat al lui Dobre. Un joc bine gândit de Charalambous.

În a doua repriză, se schimbă sistemul, îl bagă pe Alhassan lângă Lixandru. Rapidul devine superioară, în prima parte, după iar 20-30 de minute anoste. În disperare de cauză, că erau conduși cu 2-0, FCSB pusese stăpânire de joc, au pus mai ales când domnul Gâlcă l-a scos pe Christense și a introdus cu al doilea vârf. Când a intrat Koljic, Baroan a fost în spatele lui. Jambor, e a nu știu câta oară o surpriză, joacă un fel de număr 10.  

O degringoladă din punct de vedere al sistemului la ambele echipe. FCSB, dacă jucau cu un singur închizător, aveau timp să închidă zona centrală. Gâlcă a riscat foarte mult, toată lumea spune că i-au ieșit schimbările, poate și din autul lui Pașcanu, care a fost fundaș dreapta. Koljic, atât de mult hulit în sezonul trecut, iată că marchează două goluri. Al doilea gol a fost de cascadorii râsului, când un jucător din fața ta primește mingea, Stoian, Ngezana…cel mai dificil e să joci simplu, el trebuia să joace minge lungă, nu joacă, din încredere încearcă să dribleze. Borza îl citește, centrare în fața porții.  

Târnovanu, 30% din greșeală e a lui, n-ai voie să faci așa ceva. Plusuri pentru Rapid, ultimul sfert de oră, chiar dacă era un amalgam de poziții în teren. Publicul, după 2-1, i-a purtat către acest punct. FCSB a fost echipa mai matură, intervine și un pic de noroc, pe care Rapid nu l-a avut sezonul trecut”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro. 

1 Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: "Aşa se joacă fotbalul?" 2 Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj 3 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: "N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta" 4 Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului 5 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: "Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?" 6 Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o "dublă"
