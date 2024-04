"Proiectul e spectaculos!" Mama lui Cristi Borcea dă o lovitură uriașă în România. "Bijuteria" va costa 15 milioane de euro - Antena Sport

Elena Borcea se ocupă de cele mai importante afaceri ale familiei și are un cuvânt greu de spus la fiecare decizie importantă care se ia.

„(Moderator: Despre dânsa se spunea că este cea mai bogată femeie din România, că ați trecut totul pe numele dânsei…) Dacă nu e mama, atunci cine? În mama am cea mai mare încredere! Da (n.r. dacă în continuare are cea mai mare parte a bunurilor pe numele dânsei), păi ce să fac?

Eu am pe numele mamei. (Moderator: Absolut tot?) Bine, sunt și la Patrick, și la Coco. Nu (n.r. nu are nimic pe numele lui). Nu sunt nici în politică, nu am niciun dosar…„, a declarat Cristi Borcea în podcastul „Tare de Tot”.

Potrivit impact.ro, Elena Borcea a ajuns posesoarea unor afaceri estimate, în urmă cu trei ani, la peste 300 de milioane de euro. A ajuns în această situaţie chiar dacă a absolvit doar liceul.

Mama lui Cristi Borcea deține o firmă ce comercializează combustibil, iar afacerea este estimată la valoarea de aproximativ 120 de milioane de euro. Mai deţine şi o firmă de construcții de renume. Toate afacerile i-au fost dăruite chiar de către fostul acţionar al celor de la Dinamo. Totuși, în ciuda acestor sume, părinții lui Cristi Borcea, Elena și Stere Borcea trăiesc modest, având o casă în zona Pantelimon din București.