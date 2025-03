Război total în divorţul anului! Mişcarea cu care vedeta şi-ar putea distruge soţul milionar: "Îi va ruina viaţa" - Antena Sport

Galerie (91) Wanda Nara şi Mauro Icardi / Profimedia Images E război total în „divorţul anului”, cel dintre impresara Wanda Nara şi fotbalistul Mauro Icardi. Presa turcă anunţă că Wanda Nara a depus o plângere la poliţie în care îl acuză pe atacantul lui Galatasaray că ar fi fost violent cu cei trei copii pe care impresara îi are din prima căsătorie, cea cu Maxi Lopez. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mauro Icardi a negat acuzaţiile. Turcii susţin că şi Maxi Lopez, tatăl celor trei copii, a depus acelaşi tip de plângere ca şi Wanda Nara, cu aceleaşi acuzaţii. Wanda Nara, divorţ cu scandal de Mauro Icardi „Acuzaţia Wandei Nara care îi va ruina viaţa lui Icardi”, a titrat publicaţia turcă Haberler. Potrivit Haberler, care citează presa argentiniană, Wanda Nara şi primul ei soţ, Maxi Lopez, au depus plângere contra lui Icardi pe baza unui mesaj primit de la şcoala în care învaţă cei trei copii. Mauro Icardi a răspuns acestor acuzaţii pe reţelele sociale. „Nu eram sigur dacă persoana care a raportat că îi abuzam era aceeași persoană care mi-a scris o scrisoare să-mi văd cei trei copii. Pentru că i-am crescut și ei mi-au spus tată”, a transmis Icardi. Reclamă

Reclamă

Wanda Nara a recunoscut în faţa camerelor TV că a depus această plângere. „Nu știu cum s-au scurs aceste informaţii în presă, mi se pare foarte grav, am depus o plângere, mi se pare că totul are o limită, iar limita mea sunt copiii mei. Nu voi nega ce un copil mic are curajul să spună… uneori trec anii. Până pe 19 februarie l-am invitat pe Mauro la toate zilele de naștere ale copiilor mei. Apoi lucrurile s-au schimbat, a fost o plângere foarte serioasă”, a spus ea.

Wanda Nara vrea o pensie alimentară de 500.000 de euro pentru cele două fetiţe pe care le are cu Icardi

Presa străină scrie că plângerea respectivă ar putea să o ajute pe Wanda Nara în procesul de divorţ pe care îl are cu Icardi. Wanda Nara solicită o pensie alimentară de 500.000 de euro de la atacant pentru cele două fetiţe pe care le au împreună.

Cele două fiice ale cuplului, care au cetățenie italiană, locuiesc cu mama lor, în Argentina. Mauro Icardi nu e deloc împăcat cu această situaţie. A depus cerere de repatriere, pentru că au fost duse în America de Sud fără acordul său.

Reclamă