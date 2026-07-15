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Care a fost, de fapt, cauza reală a decesului lui Gabi Mureşan

Antena Sport Publicat: 15 iulie 2026, 13:40

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Care a fost, de fapt, cauza reală a decesului lui Gabi Mureşan

Gabriel Mureşan

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Gabi Mureșan a murit în noaptea de 8 spre 9 iulie, la doar 44 de ani. Asta după ce s-a înecat într-un lac situat între localităţile Saeş şi Apold.

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Cauza reală a decesului lui Gabi Mureşan

Medicii legişti au căutat cauza reală care a dus la decesul celui care era primar în Apold în ultimii şase ani. Conform România TV, mijlocaşul cu trei titluri de campion al României ar fi suferit de o afecţiune cardiacă, de care nu ar fi ştiut.

Astfel, Mureşan ar fi făcut un infarct miocardic şi nu a mai putut ajunge la mal. El a fost însoțit în lac de Toni Lucian Dumitru, preotul care slujește la Biserica „Sfântul Gheorghe” din localitatea Apold. Acesta a povestit ce s-a întâmplat.

„Am făcut o saună și ne-am băgat în lac, ca de obicei, fiindcă intram în lac periodic. În fiecare marți și joi făceam saună. De data asta, nu știu ce i-a trebuit să meargă până în capătul lacului. Eu i-am zis: «Stai pe aici, prin jurul lacului, n-are rost, e și beznă».

S-a dus departe și, când a venit înapoi, a zis: «Părinte, cred că nu mai pot». L-am întrebat: «Gabi, poți, vii?» A zis: «Da, da». M-am întors cu spatele, am dat să mă duc la cabană… Eu eram deja ieșit din lac, eram pe ponton, apoi mi-a zis iar: «Eu cred că nu mai pot».

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M-am uitat, am văzut că dă din mâini și în timpul ăla m-am suit pe un paddle board și m-am dus în direcția în care l-am văzut ultima dată. Dar până am dat de două ori din lopata aia și am ridicat ochii încotro să mă duc, deja nu-l mai vedeam. M-am dus la nimereală și am început să mă scufund…. Chiar mă scufundam la nimereală, era și noapte. Cred că i s-a făcut rău… N-a fost de la saună, ci pur și simplu. Eu eram în lac, mă scufundam după el”, a povestit Toni Lucian Dumitru, conform gsp.ro.

Cine a fost Gabi Mureşan

Gabi Mureşan a reprezentat România în 9 meciuri oficiale, iar cariera lui a fost una impresionantă.

El a evoluat pentru Gloria Bistrița, CFR Cluj, Tom Tomsk și ASA Tg. Mureș. A îmbrăcat tricoul naționalei și a evoluat în Liga Campionilor alături de CFR Cluj. Totodată, el a câștigat trei titluri, trei Cupe ale României și două Supercupe cu CFR Cluj. La CV-ul său se mai adaugă încă o Supercupă a României, cucerită cu ASA Târgu Mureș.

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După ce a pus ghetele în cui, Gabi Mureșan s-a retras în satul bunicilor săi, unde a câștigat alegerile, devenind primar. El era la al doilea mandat, după ce a fost votat în vara lui 2024 de 89% dintre oamenii din satul Apold.

Gabi deschisese de curând şi o peniune, în care a investit 500.000 de euro.

 

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