Scandal în showbiz! Bianca Drăguşanu şi o cântăreaţă celebră şi-l "dispută" pe unul dintre milionarii cunoscuţi ai României! - Antena Sport

„Nu scot nici o coastă, nu fac nici 100 de abdomene”, a scris Claudia Pătrășcanu pe reţelele de socializare, făcând trimitere la Bianca Drăguşanu.

„Vă asigur că nu-mi lipsește nicio coastă. Și nici de abdomene sau de vreo tavă cu prăjituri nu am nevoie. Mai mult, eu am și creier care-mi funcționează la capacitate maximă. Nu mă interesează postările sau comentariile unor personaje penibile. Am câștigat un proces în instanță. Cine greșește, plătește”, a replicat Bianca Drăgușanu pentru cancan.ro.

Claudia Pătrăşcanu, declaraţie uluitoare: „Îl aștept pe Gabi în cele mai sexy portjartiere”

Claudia Pătrăşcanu a transmis, anterior, potrivit sursei citate, că îl aşteaptă pe fostul ei soţ, Gabi Bădălău, în portjartiere. Cei doi au doi băieţei împreună, care stau la mama lor în urma divorţului.

”Sunt o femeie frumoasă, naturală și irezistibilă. Gabi nu prea este genul de bărbat care să reziste ispitei și, dacă mă redresez puțin, las gândurile deoparte și orgoliul, s-ar putea să-i retrezesc amintirile fostului meu soț, să-i ofer ceva nou! Are nevoie de pasiune și de afecțiune! Teroarea nu îi place! Eu am divorțat ca să-l las să-și trăiască viața și să nu existe alte presiuni.

Să nu mă mai deranjeze nimeni, pentru că nu mai stau pe gânduri. Data viitoare, îl aștept în cele mai sexy portjartiere! Știe el care! Adoră lenjeria sexy de la La Perla!

Apariția mea e răvășitoare, oriunde apar, dacă mai îmbrac și ceva sexy… s-a terminat! Dau fiori! Ce bărbat rezistă în fața unei femei frumoase, naturale? Spuneți-mi voi! 1000 de femei îi pot trece prin pat, sunt singura lui slăbiciune și mama copiilor lui!”, a fost declarația uluitoare a Claudiei Pătrăşcanu, potrivit cancan.ro. „Prinţul” Adrian Cristea s-a iubit cu Bianca Drăguşanu În vremea în care era fotbalist, Adrian Cristea a făcut numeroase cuceriri. Printre iubitele lui s-a numărat şi Bianca Drăguşanu. Adrian Cristea arăta chiar mesajele pe care i le-ar fi trimis Bianca Drăguşanu în ziua în care se mărita cu Victor Slav. În unele dintre acestea Bianca îi scria: „Tu ar fi trebuit să fii azi aici. Tu!”, alături de o inimă frântă, potrivit gsp.ro. „Fără nicio urmă de ironie, nu vreau să se înțeleagă greșit, părerea mea: cea mai emoționantă declarație de dragoste pe care am primit-o de la o femeie. Mă gândeam ce e în sufletul ei, să fie acolo, să semneze un act și să ia numele bărbatului și să se gândească la mine…”, spunea Adrian Cristea.