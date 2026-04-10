Schimbare neașteptată în UEFA Champions League. Mingea nu va mai avea design-ul celebru

UEFA Champions League va arăta diferit din sezonul viitor. După 25 de ani, mingea va avea un alt design, cel cu stele care a fost sinonim cu competiția nu va mai exista. Asta pentru că UEFA va trece de la Adidas la Nike.
Nike a mai fost sponsorul principal pentru mingea din UEFA Champions League între 1997 și 2001.
Dispar stelele de pe minge
Adidas a proiectat și produs mingea din UEFA Champions League de la ediția din 2001. Atunci a prezentat design-ul iconic „Finale”, mingea cu stelele care reproduc logo-ul competiției.
De atunci, timp de un sfert de secol acest design a devenit reprezentativ pentru UEFA Champions League.
Nike va prelua ștafeta pentru perioada 2007-2031 atât pentru UEFA Champions League, cât și pentru Europa League și Conference League.
