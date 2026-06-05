Serena Williams și-a anunțat participarea la al doilea turneu după revenirea pe terenul de tenis

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, care va reveni în circuit săptămâna viitoare, cu ocazia turneului de la Queen’s (Anglia), a anunţat vineri că va participa ulterior la turneul WTA de la Berlin, care va debuta la jumătatea acestei luni şi la care va concura tot în proba de dublu, informează AFP.

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Cea mai mică dintre surorile Williams va face pereche la turneul de la Queen’s cu tânăra jucătoare canadiană Victoria Mboko (19 ani), în timp ce numele partenerei sale de la Berlin nu a fost deocamdată dezvăluit.

Serena Williams și-a anunțat prezența la un alt turneu, însă tot la dublu

“Fiecare turneu pe care îl adaug în prezent în calendar este special, iar Berlinul nu face excepţie. Aştept cu nerăbdare să joc în faţa publicului german şi să continui să-mi consolidez încrederea pentru sezonul pe iarbă”, a explicat Serena Williams, citată într-un comunicat al organizatorilor.

Turneul din vestul capitalei germane, de categoria WTA 500 care serveşte drept repetiţie generală pe iarbă înaintea Grand Slam-ului de la Wimbledon (nouă membre din top 10 WTA sunt înscrise la simplu), începe luni, 15 iunie.

La 44 de ani, Serena Williams şi-a anunţat oficial revenirea în circuit luni, pentru turneul de dublu Queen’s Club de la Londra (8-14 iunie), la aproape patru ani după ultima sa apariţie într-un turneu WTA, la US Open 2022, unde a fost eliminată în turul al treilea.