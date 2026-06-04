Bornele impresionante atinse de Maja Chwalinska, după calificarea în finala Roland Garros 2026

Poloneza Maja Chwalinska a produs cea mai mare surpriză de la Roland Garros, jucătoarea clasată pe locul 114 mondial reușind să se califice în ultimul act al Open-ului de la Paris.
Aceasta a atins niște borne uluitoare la prima finală din carieră, iar statisticienii prevăd o finală echilibrată cu Mirra Andreeva, în ciuda diferențelor uriașe din clasamentul mondial.
Maja Chwalinska a scris istorie la Roland Garros
Maja Chwalinska și-a continuat joi parcursul fantastic de la Roland Garros, iar poloneza a învins-o în faza semifinalelor și pe rusoaica Diana Shnaider, ocupanta locului 23 mondial.
Este prima finală din carieră pentru sportiva de 24 de ani, care a început la Paris încă din faza calificărilor. Succesul din penultimul act al competiției a fost unul istoric, prin care aceasta a atins borne importante în tenisul profesionist.
Bornele atinse de Maja Chwalinska la Roland Garros
- Maja Chwalinska este a doua jucătoare calificată în Era Open care ajunge în finala de simplu la un turneu major, după Emma Răducanu la US Open 2021.
- Maja Chwalinska este a patra finalistă stângaci la simplu feminin la Roland Garros din 1990 încoace, după Monica Seles, Lucie Safarova și Marketa Vondrousova (ultima care a reușit această performanță în 2019).
- Printre jucătoarele care au debutat la Roland Garros în Era Open, Maja Chwalinska este a treia care ajunge în finala de simplu feminin, la prima sa apariție pe tabloul principal, după Evonne Goolagong (1971) și Chris Evert (1973).
- Maja Chwalinska este a treia jucătoare din Era Open care ajunge în prima sa finală WTA într-un turneu major, după Venus Williams (US Open 1997) și Emma Răducanu (US Open 2021).
1 – Maja Chwalinska is the third player in the Open Era to reach her maiden WTA level final in a Major after Venus Williams (US Open 1997) and Emma Raducanu (US Open 2021). Selective.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/1aXR6IwZvs
— OptaAce (@OptaAce) June 4, 2026
1/1 – Among players to debut at Roland Garros in the Open Era, Maja Chwalinska is the third to reach the Women’s Singles final at the event at their maiden main draw appearance after Evonne Goolagong (1971) and Chris Evert (1973). Ready.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/sSUILo6vwf
— OptaAce (@OptaAce) June 4, 2026
4 – Maja Chwalinska is the fourth Women’s Singles left-handed finalist at Roland Garros since 1990 after Monica Seles, Lucie Safarova and Marketa Vondrousova (the last to achieve the feat in 2019). Lefty.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/daaLUd5P5T
— OptaAce (@OptaAce) June 4, 2026
2 – Maja Chwalinska is the second qualifier in the Open Era to reach the Singles final in a Major after Emma Raducanu at the US Open 2021, males included. Unbelievable!#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/lI4xnSDKHz
— OptaAce (@OptaAce) June 4, 2026
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