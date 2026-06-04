Bornele impresionante atinse de Maja Chwalinska, după calificarea în finala Roland Garros 2026

Poloneza Maja Chwalinska a produs cea mai mare surpriză de la Roland Garros, jucătoarea clasată pe locul 114 mondial reușind să se califice în ultimul act al Open-ului de la Paris.

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Aceasta a atins niște borne uluitoare la prima finală din carieră, iar statisticienii prevăd o finală echilibrată cu Mirra Andreeva, în ciuda diferențelor uriașe din clasamentul mondial.

Maja Chwalinska a scris istorie la Roland Garros

Maja Chwalinska și-a continuat joi parcursul fantastic de la Roland Garros, iar poloneza a învins-o în faza semifinalelor și pe rusoaica Diana Shnaider, ocupanta locului 23 mondial.

Este prima finală din carieră pentru sportiva de 24 de ani, care a început la Paris încă din faza calificărilor. Succesul din penultimul act al competiției a fost unul istoric, prin care aceasta a atins borne importante în tenisul profesionist.

Bornele atinse de Maja Chwalinska la Roland Garros

Maja Chwalinska este a doua jucătoare calificată în Era Open care ajunge în finala de simplu la un turneu major, după Emma Răducanu la US Open 2021.

Maja Chwalinska este a patra finalistă stângaci la simplu feminin la Roland Garros din 1990 încoace, după Monica Seles, Lucie Safarova și Marketa Vondrousova (ultima care a reușit această performanță în 2019).

Printre jucătoarele care au debutat la Roland Garros în Era Open, Maja Chwalinska este a treia care ajunge în finala de simplu feminin, la prima sa apariție pe tabloul principal, după Evonne Goolagong (1971) și Chris Evert (1973).

Maja Chwalinska este a treia jucătoare din Era Open care ajunge în prima sa finală WTA într-un turneu major, după Venus Williams (US Open 1997) și Emma Răducanu (US Open 2021).

1 – Maja Chwalinska is the third player in the Open Era to reach her maiden WTA level final in a Major after Venus Williams (US Open 1997) and Emma Raducanu (US Open 2021). Selective.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/1aXR6IwZvs

— OptaAce (@OptaAce) June 4, 2026