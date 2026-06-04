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Favorita Soranei Cîrstea este în finala Roland Garros! Victorie clară în fața Martei Kostyuk

Daniel Işvanca Publicat: 4 iunie 2026, 17:24

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Favorita Soranei Cîrstea este în finala Roland Garros! Victorie clară în fața Martei Kostyuk

Mirra Andreeva la Roland Garros / Profimedia

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Mirra Andreeva a scris istorie joi, după ce s-a calificat în premieră în finala turneului de la Roland Garros. Este cea mai bună performanță din cariera rusoaicei la un Grand Slam.

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Cea care a eliminat-o fără drept de apel pe Sorana Cîrstea la French Open s-a distrat și în disputa cu Marta Kostyuk (23 ani, locul 15 WTA), pe care a învins-o în două seturi, scor 6-1, 6-3.

Mirra Andreeva, finalistă în premieră la Roland Garros

Mirra Andreeva visează cu ochii deschiși la primul titlu de Grand Slam, după ce a obținut o calificare clară în finala Roland Garros. Rusoaica a eliminat-o pe Marta Kostyuk, în penultimul act al competiției.

Jucătoarea care a învins-o în sferturi pe Sorana Cîrstea s-a impus în fața ucrainencei în două seturi, scor 6-1, 6-3, la capătul unui meci ce a durat o oră și 17 minute.

€1,400,000 primește Mirra Andreeva pentru calificarea în finala de la Roland Garros. Dacă va reuși să se impună în marea finală, aceasta își va dubla premiul.

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Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
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