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Sorana Cîrstea, mai talentată decât Simona Halep? Răspunsul oferit de legendarul Boris Becker: “Trebuie să ai asta”

Andrei Nicolae Publicat: 4 iunie 2026, 18:40

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Sorana Cîrstea, mai talentată decât Simona Halep? Răspunsul oferit de legendarul Boris Becker: Trebuie să ai asta

Sorana Cîrstea și Simona Halep. la Transylvania Open / Sport Pictures

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Sorana Cîrstea și-a încheiat marți parcursul fabulos de la Roland Garros în sferturile de finală, iar românca a atras atenția unor nume importante din tenis. Recent, Boris Becker a vorbit în cadrul unui interviu pe care l-a acordat despre performanța veteranei din România, dar și despre diferența de potențial dintre sportiva din Târgoviște și Simona Halep.

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Sorana Cîrstea face un sezon 2026 de vis în ultimul an al carierei sale. După ce a câștigat Transylvania Open, “Sori” a ajuns în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, după care a atins sferturile de finală de la Roland Garros la 36 de ani, la 17 distanță de la prima sa performanță de acest fel la French Open.

Becker nu crede că Sorana Cîrstea a fost peste Simona Halep ca potențial

Odată cu rezultatul fabulos de la Paris unde a fost eliminată de Mirra Andreeva, cea care recent a acces în ultimul act, Cîrstea a atras atenția unor nume importante din tenis, care au început să vorbească despre ce reușește să facă la o vârstă la care alte tenismene nu trec de primele tururi șla Grand Slam-uri sau pur și simplu nu mai participă la competiții de un asemenea calibru.

Boris Becker este un exemplu de specialist și fost tenismen care a vorbit în cadrul unui interviu despre ce a reușit “Sori” în acest an la Paris. La un moment dat, sextuplul câștigător de Grand Slam a fost întrebat dacă Sorana Cîrstea a fost mai bună decât Simona Halep din punct de vedere al talentului pur, iar răspunsul său a fost următorul.

Trebuie să ai ceea ce numim «întreg pachetul». Cred că abilitățile fizice, tehnice și mentale te fac un jucător complet. Cred că Simo avea asta. Sorana e mai relaxată acum, și de aceea joacă mai bine. Halep a fost numărul unu mondial și multiplă campioană de Grand Slam pentru că avea «pachetul complet». Sorana e bună, evident, dar nu la fel de bună“, a spus fostul lider mondial, potrivit golazo.ro.

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Becker o îndeamnă pe Sorana Cîrstea să nu se retragă la final de 2026

În ceea ce privește dorința Soranei Cîrstea de a se retrage la finalul anului, fostul antrenor al lui Novak Djokovic este de părere că românca ar mai putea să joace, bazându-se pe ce a reușit să facă în 2026 atunci când a fost lipsită de presiune.

Așa cum a spus la începutul anului, acest an va fi ultimul sezon al carierei ei. Iar asta îți oferă multă libertate. Presiunea dispare. Vrei să te simți bine pe teren. După meciul cu Andreeva a fost întrebată dacă își va schimba decizia.

(n.r. Ar trebui să se mai gândească?) Sincer să fiu, dacă aș fi în locul ei, eu așa aș face. M-am mai gândi. Aș aștepta până după US Open (n.r. – care se termină pe 13 septembrie), ca să mă bucur pe deplin de sezonul de iarbă și de cel pe hard.

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În acest moment ea ocupă cea mai înaltă poziție din carieră. E o ocazie de aur pentru ea, de a continua acest parcurs excelent. Dacă aș fi în locul ei, aș mai aștepta înainte de a lua decizia finală“.

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Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
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