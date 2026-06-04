Sorana Cîrstea, mai talentată decât Simona Halep? Răspunsul oferit de legendarul Boris Becker: “Trebuie să ai asta”

Sorana Cîrstea și-a încheiat marți parcursul fabulos de la Roland Garros în sferturile de finală, iar românca a atras atenția unor nume importante din tenis. Recent, Boris Becker a vorbit în cadrul unui interviu pe care l-a acordat despre performanța veteranei din România, dar și despre diferența de potențial dintre sportiva din Târgoviște și Simona Halep.

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Sorana Cîrstea face un sezon 2026 de vis în ultimul an al carierei sale. După ce a câștigat Transylvania Open, “Sori” a ajuns în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, după care a atins sferturile de finală de la Roland Garros la 36 de ani, la 17 distanță de la prima sa performanță de acest fel la French Open.

Becker nu crede că Sorana Cîrstea a fost peste Simona Halep ca potențial

Odată cu rezultatul fabulos de la Paris unde a fost eliminată de Mirra Andreeva, cea care recent a acces în ultimul act, Cîrstea a atras atenția unor nume importante din tenis, care au început să vorbească despre ce reușește să facă la o vârstă la care alte tenismene nu trec de primele tururi șla Grand Slam-uri sau pur și simplu nu mai participă la competiții de un asemenea calibru.

Boris Becker este un exemplu de specialist și fost tenismen care a vorbit în cadrul unui interviu despre ce a reușit “Sori” în acest an la Paris. La un moment dat, sextuplul câștigător de Grand Slam a fost întrebat dacă Sorana Cîrstea a fost mai bună decât Simona Halep din punct de vedere al talentului pur, iar răspunsul său a fost următorul.

“Trebuie să ai ceea ce numim «întreg pachetul». Cred că abilitățile fizice, tehnice și mentale te fac un jucător complet. Cred că Simo avea asta. Sorana e mai relaxată acum, și de aceea joacă mai bine. Halep a fost numărul unu mondial și multiplă campioană de Grand Slam pentru că avea «pachetul complet». Sorana e bună, evident, dar nu la fel de bună“, a spus fostul lider mondial, potrivit golazo.ro.