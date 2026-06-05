Serena Williams și-a anunțat participarea la al doilea turneu după revenirea pe terenul de tenis

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, care va reveni în circuit săptămâna viitoare, cu ocazia turneului de la Queen’s (Anglia), a anunţat vineri că va participa ulterior la turneul WTA de la Berlin, care va debuta la jumătatea acestei luni şi la care va concura tot în proba de dublu, informează AFP.
Cea mai mică dintre surorile Williams va face pereche la turneul de la Queen’s cu tânăra jucătoare canadiană Victoria Mboko (19 ani), în timp ce numele partenerei sale de la Berlin nu a fost deocamdată dezvăluit.
Serena Williams și-a anunțat prezența la un alt turneu, însă tot la dublu
“Fiecare turneu pe care îl adaug în prezent în calendar este special, iar Berlinul nu face excepţie. Aştept cu nerăbdare să joc în faţa publicului german şi să continui să-mi consolidez încrederea pentru sezonul pe iarbă”, a explicat Serena Williams, citată într-un comunicat al organizatorilor.
Turneul din vestul capitalei germane, de categoria WTA 500 care serveşte drept repetiţie generală pe iarbă înaintea Grand Slam-ului de la Wimbledon (nouă membre din top 10 WTA sunt înscrise la simplu), începe luni, 15 iunie.
La 44 de ani, Serena Williams şi-a anunţat oficial revenirea în circuit luni, pentru turneul de dublu Queen’s Club de la Londra (8-14 iunie), la aproape patru ani după ultima sa apariţie într-un turneu WTA, la US Open 2022, unde a fost eliminată în turul al treilea.
Americanca va mai avea o ultimă oportunitate de a-şi testa capacităţile înainte de o posibilă apariţie la Wimbledon, turneu pe care l-a câştigat de şapte ori la simplu şi de şase ori la dublu, la turneele de la Bad Homburg (Germania) şi Eastbourne (Anglia), notează agerpres.
Serena Williams, una din cele mai bune jucătoare din istorie
Serena Williams este considerată una dintre cele mai valoroase jucătoare de tenis din toate timpurile. Sportiva americană a dominat circuitul feminin timp de peste 20 de ani, impresionând prin talent, forță și determinare.
De-a lungul carierei, Serena Williams a câștigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu, cel mai mare număr obținut în era Open. Printre cele mai importante trofee se numără șapte titluri la Wimbledon, șapte la Australian Open, șase la US Open și trei la Roland Garros. De asemenea, a cucerit patru medalii olimpice de aur, confirmându-și statutul de legendă a tenisului mondial.
Prin performanțele sale remarcabile, Serena Williams a influențat generații întregi de sportivi și rămâne una dintre cele mai importante figuri din istoria sportului.
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