Home | Tenis | Serena Williams și-a anunțat participarea la al doilea turneu după revenirea pe terenul de tenis

Serena Williams și-a anunțat participarea la al doilea turneu după revenirea pe terenul de tenis

Mihai Alecu Publicat: 5 iunie 2026, 15:11

Comentarii
Serena Williams și-a anunțat participarea la al doilea turneu după revenirea pe terenul de tenis

Serena Williams a anunțat că participă la un alt turneu de tenis. Foto: Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, care va reveni în circuit săptămâna viitoare, cu ocazia turneului de la Queen’s (Anglia), a anunţat vineri că va participa ulterior la turneul WTA de la Berlin, care va debuta la jumătatea acestei luni şi la care va concura tot în proba de dublu, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cea mai mică dintre surorile Williams va face pereche la turneul de la Queen’s cu tânăra jucătoare canadiană Victoria Mboko (19 ani), în timp ce numele partenerei sale de la Berlin nu a fost deocamdată dezvăluit.

Serena Williams și-a anunțat prezența la un alt turneu, însă tot la dublu

“Fiecare turneu pe care îl adaug în prezent în calendar este special, iar Berlinul nu face excepţie. Aştept cu nerăbdare să joc în faţa publicului german şi să continui să-mi consolidez încrederea pentru sezonul pe iarbă”, a explicat Serena Williams, citată într-un comunicat al organizatorilor.

Turneul din vestul capitalei germane, de categoria WTA 500 care serveşte drept repetiţie generală pe iarbă înaintea Grand Slam-ului de la Wimbledon (nouă membre din top 10 WTA sunt înscrise la simplu), începe luni, 15 iunie.

La 44 de ani, Serena Williams şi-a anunţat oficial revenirea în circuit luni, pentru turneul de dublu Queen’s Club de la Londra (8-14 iunie), la aproape patru ani după ultima sa apariţie într-un turneu WTA, la US Open 2022, unde a fost eliminată în turul al treilea.

Reclamă
Reclamă

Americanca va mai avea o ultimă oportunitate de a-şi testa capacităţile înainte de o posibilă apariţie la Wimbledon, turneu pe care l-a câştigat de şapte ori la simplu şi de şase ori la dublu, la turneele de la Bad Homburg (Germania) şi Eastbourne (Anglia), notează agerpres.

Serena Williams, una din cele mai bune jucătoare din istorie

Serena Williams este considerată una dintre cele mai valoroase jucătoare de tenis din toate timpurile. Sportiva americană a dominat circuitul feminin timp de peste 20 de ani, impresionând prin talent, forță și determinare.

De-a lungul carierei, Serena Williams a câștigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu, cel mai mare număr obținut în era Open. Printre cele mai importante trofee se numără șapte titluri la Wimbledon, șapte la Australian Open, șase la US Open și trei la Roland Garros. De asemenea, a cucerit patru medalii olimpice de aur, confirmându-și statutul de legendă a tenisului mondial.

Copilul unor polițiști, vizat de o tentativă de răpire. Băiatul apucase să plece de la şcoalăCopilul unor polițiști, vizat de o tentativă de răpire. Băiatul apucase să plece de la şcoală
Reclamă

Prin performanțele sale remarcabile, Serena Williams a influențat generații întregi de sportivi și rămâne una dintre cele mai importante figuri din istoria sportului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Final 4?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Martorii spun că explozia din Portul Constanţa s-a auzit până în Agigea: "De acum ne aşteptăm la orice"
Observator
Martorii spun că explozia din Portul Constanţa s-a auzit până în Agigea: "De acum ne aşteptăm la orice"
Tragedie în Brazilia înainte startul Cupei Mondiale! A murit cel mai bun marcator cu capul
Fanatik.ro
Tragedie în Brazilia înainte startul Cupei Mondiale! A murit cel mai bun marcator cu capul
17:50

LIVE VIDEOA doua sesiune de antrenamente din Marele Premiu de la Monaco e ACUM, live în AntenaPLAY
17:44

Cristi Chivu a numit marea surpriză de la Cupa Mondială: „Fiți atenți la ei”
17:42

„Toți ochii pe trofeu”. Crina Pintea vrea să scrie istorie cu CSM București, în Final Four-ul Champions League
17:26

„Iubirea trece prin stomac”. Dănuț Lupu i-a taxat pe șefii lui Dinamo, după plecarea lui Zeljko Kopic
17:11

Propunere surpriză de atacant pentru Barcelona! Conducerea catalanilor nici nu a stat la discuții
16:50

Înlocuitor pentru Zeljko Kopic: șefii lui Dinamo au găsit antrenor în Ungaria. Cine e alesul
Vezi toate știrile
1 UPDATEAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga 2 Anunț uriaș făcut de catalani! Barcelona a decis deja noul antrenor, când va pleca Hansi Flick 3 UPDATETransfer la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru i-a “suflat” un jucător lui Gigi Becali. L-a luat liber de contract 4 “A semnat!”. Gigi Becali, anunțul momentului la FCSB 5 PSG construiește echipa perfectă! Jucătorul de 100 de milioane dorit de Luis Enrique vrea transferul: „Sunt fan de mic!” 6 “Curățenie” la Rapid! Patru jucători au plecat din Giulești. Anunțul făcut de Victor Angelescu
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat