Povestea de Hollywood a Majei Chwalinska, finalistă la Roland Garros. Lupta cu depresia și retragerea din tenis

Poloneza Maja Chwalinska a scris o nouă pagină de istorie la Roland Garros și s-a calificat în marea finală a turneului de Grand Slam de la Paris, după ce a învins-o pe Diana Shnaider. Până să ajungă în acest punct maxim al carierei sale, sportiva aflată pe locul 114 în ierarhia WTA s-a confruntat cu depresia și a luat inclusiv decizia de a se retrage temporar pentru a-și revolva problemele cu sănătatea mintală.

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Maja Chwalinska a reușit o performanță fabuloasă la Roland Garros și s-a calificat în marea finală a turneului de mare șlem, devenind prima sportivă venită din calificări care ajunge în ultimul act al competiției de la Paris în Era Open. Poloneza a trecut în două seturi de Diana Shnaider, scor 7-6, 6-4, după două ore și șapte minute de joc.

Chwalinska d. Diana Shnaider 7-6(4) 6-4

MAJA CHWALINSKA IS A GRAND SLAM FINALIST.

She is first qualifier in history to reach the Roland Garros final.

A statement that most people would’ve thought was unthinkable at the start of Roland Garros.

The world #114.

9th consecutive… pic.twitter.com/eyu7OOchb1

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 4, 2026

Maja Chwalinska, sportiva cu o poveste de viață aparte. Ce ascunde finalista de la Roland Garros

Rezultatul incredibil al lui Chwalinska are în spate însă o poveste incredibilă despre puterea de a îți împinge limitele și a trece peste obstacolele care îți apar în cale. În 2017, Maja ajungea în proba de dublu a junioarelor de la Australian Open alături de Iga Swiatek și se anunța o mare speranță a tenisului polonez.

Acest lucru nu s-a întâmplat însă, Iga devenind sportiva mai bună, în timp ce Chwalinska s-a chinuit în carieră. În momentul în care rezultatele negative s-au adunat, poloneza a început să aibă probleme de sănătate mintală și să se confrunte cu depresia începând cu 2019.