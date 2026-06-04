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Povestea de Hollywood a Majei Chwalinska, finalistă la Roland Garros. Lupta cu depresia și retragerea din tenis

Andrei Nicolae Publicat: 4 iunie 2026, 20:45

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Povestea de Hollywood a Majei Chwalinska, finalistă la Roland Garros. Lupta cu depresia și retragerea din tenis

Maja Chwalinska, după câștigarea semifinalei de la Roland Garros / Getty Images

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Poloneza Maja Chwalinska a scris o nouă pagină de istorie la Roland Garros și s-a calificat în marea finală a turneului de Grand Slam de la Paris, după ce a învins-o pe Diana Shnaider. Până să ajungă în acest punct maxim al carierei sale, sportiva aflată pe locul 114 în ierarhia WTA s-a confruntat cu depresia și a luat inclusiv decizia de a se retrage temporar pentru a-și revolva problemele cu sănătatea mintală.

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Maja Chwalinska a reușit o performanță fabuloasă la Roland Garros și s-a calificat în marea finală a turneului de mare șlem, devenind prima sportivă venită din calificări care ajunge în ultimul act al competiției de la Paris în Era Open. Poloneza a trecut în două seturi de Diana Shnaider, scor 7-6, 6-4, după două ore și șapte minute de joc.

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Rezultatul incredibil al lui Chwalinska are în spate însă o poveste incredibilă despre puterea de a îți împinge limitele și a trece peste obstacolele care îți apar în cale. În 2017, Maja ajungea în proba de dublu a junioarelor de la Australian Open alături de Iga Swiatek și se anunța o mare speranță a tenisului polonez.

Acest lucru nu s-a întâmplat însă, Iga devenind sportiva mai bună, în timp ce Chwalinska s-a chinuit în carieră. În momentul în care rezultatele negative s-au adunat, poloneza a început să aibă probleme de sănătate mintală și să se confrunte cu depresia începând cu 2019.

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În 2021, după ce a fost eliminată în calificările de la Wimbledon și fiind măcinată de accidentări, Chwalinska a luat o decizie radicală și s-a retras temporar din tenis pentru a-și trata problemele de sănătate mintală. Din fericire pentru ea, Maja a dus la bun sfârșit lupta alături de persoanele potrivite, iar la finalul anului 2021 s-a întors pe teren să joace din nou “sportul alb”.

De atunci și până în prezent, poloneza nu înregistrase totuși vreun rezultat notabil, ci doar trei triumfuri la turnee WTA125, astfel că performanța de a ajunge în finala de la Roland Garros poate fi considerată una de-a dreptul fabuloasă.

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Chwalinska se va lupta pentru trofeu cu Mirra Andreeva, sportiva care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturi. Indiferent de rezultatul din finală, un lucru e cert, și anume că tenisul va avea o nouă campioană de Grand Slam.

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