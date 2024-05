Soţia lui Helmut Duckadam, cu 20 de ani mai tânără ca "Eroul de la Sevilla", a apărut cu sânii la vedere! - Antena Sport

Galerie (40) Soţia lui Helmut Duckadam a apărut cu sânii la vedere! Alexandra Duckadam şi Helmut Duckadam / Facebook Soţia lui Helmut Duckadam, Alexandra, e în Abu Dhabi. Cu 20 de ani mai tânără decât „Eroul de la Sevilla”, Alexandra e de o frumuseţe răvăşitoare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Având în vedere că este foarte cald în capitala Emiratelor Arabe Unite, Alexandra a ales să poarte o rochie fără sutien. (IMAGINILE INCENDIARE ÎN GALERIA FOTO) Soţia lui Helmut Duckadam, cu 20 de ani mai tânără ca „Eroul de la Sevilla”, a apărut cu sânii la vedere! „Aceleași grade, dar mult mai bine”, a scris Alexandra Duckadam, pe Instagram. Alexandra şi Helmut Duckadam sunt căsătoriţi din 2007. Actuala soţie a „Eroului de la Sevilla” i-a fost alături câştigătorului Cupei Campionilor şi într-o perioadă foarte grea pentru acesta, în care el s-a luptat cu grave probleme de sănătate. Alexandra şi Helmut Duckadam au împreună un copil, iar el mai are încă doi, Robert şi Brigitte, din prima căsnicie. Fostul mare portar a divorțat de Ildiko după 27 de ani. Ruptura s-a produs la numai un an după ce s-au mutat în Statele Unite. Reclamă

Helmut Duckadam a făcut dezvăluiri despre relaţia cu Alexandra

În 2007 s-a zvonit că Alexandra l-ar fi ales de soţ pe Duckadam pentru situaţia lui financiară. Legendarul portar a ţinut să dea detalii care contrazic această teorie. Cei doi au trăit o perioadă din salariul Alexandrei şi din pensia de 1.800 de lei a lui Helmut. Alexandra a fost cea care l-a încurajat în acea perioadă, după nuntă, şi l-a ajutat să treacă peste momentele dificile.

„N-aveam nimic. Cel mai grav a fost atunci, în momentul de după ce ne-am căsătorit. Tot ce aveam eu în România am dus în America, atunci când am plecat, în 2003. Când m-am însurat cu Alexandra nu aveam nimic. Trăiam, practic, din salariul ei și din pensia mea mică. La un moment dat, am pierdut și apartamentul din Arad.

A fost o casă naționalizată, o câștigasem eu prin hotărâre definitivă, dar, după zece ani, urmașii urmașilor au câștigat-o la CEDO și m-au dat afară, zbang.

Și m-am dus la mama, că n-aveam unde să mă duc. M-am dus la mama și, practic, pe cea mică, până la un an de zile, am crescut-o la mama. Nu aveam nici furculiță, nici cuțit”, a spus, în trecut, Duckadam, la Antena 1. „Iar o să îmi iau înjurături”. Helmut Duckadam, un nou discurs dur la adresa conducerii CSA Steaua: „Poate nu mă pricep eu” Helmut Duckadam a avut un nou discurs dur la adresa conducerii CSA Steaua. „Eroul de la Sevilla” i-a dat dreptate lui Ioan Andone, cel care a spus că Dinamo trebuie să urmeze o strategie prin care să folosească mai mulţi jucători tineri români. Fostul mare portar a vorbit şi despre CSA Steaua şi spune că echipa din Ghencea ar trebui să aibă aceeaşi strategie. Cu toate acestea, Duckadam nu înţelege de ce echipa lui Daniel Opriţa l-a readus pe fostul internaţional român de 35 de ani. „Andone a zis bine. Mulți vin pentru un salariu bunicel. Din păcate, ce a zis Andone se vede și la nivelul diviziei B. Aceeași atitudine, a cluburilor mă refer. Și iar o să iau înjurături destule. CSA Steaua, dacă nu ai posibilitatea, nu ai dreptul să promovezi, de ce nu bagi jucători tineri? Păi, tu, după ce l-ai dat afară, îl aduci pe Adi Popa la 35 de ani? Pentru ce? Să-mi explice cineva. El a venit acum, recent. Poate eu nu mă pricep. Care e ideea? Ce faci cu Adi Popa? Nu ai drept de promovare, dar nu folosesc un jucător de 16 ani acolo? Pentru ce? Pentru că nu am drept de promovare… Construiește ceva”, a declarat Helmut Duckadam, la digisport.ro.

