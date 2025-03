"Sunt şocat, e inacceptabil" Aflat în divorţ, celebrul milionar a răbufnit după ce presa a scris că a fost înşelat de femeia cu care are doi copii! - Antena Sport

Suntem hotărâți să colaborăm în continuare ca părinți și să ne tratăm reciproc cu respect și apreciere, așa cum am făcut mereu. În această perioadă personală, vă rugăm să ne înțelegeți și să ne respectați intimitatea – în special pe cea a copiilor noștri. Vă mulțumim. Cu apreciere, Dani & Marc”, au transmis, pe reţelele sociale, Ter Stegen şi soţia lui, Daniela.

Marc Ter Stegen traversează o perioadă dificilă şi în carieră. El s-a accidentat grav în septembrie 2024 şi se află în perioada de recuperare după operaţie.

Barcelona a fost prinsă atunci descoperită, după accidentarea gravă a lui Ter Stegen. Echipa catalană l-a transferat de urgenţă pe Wojciech Szczesny, care se retrăsese. În prezent el este titularul postului de portar al echipei antrenate de Hansi Flick.

Marc Ter Stegen are o avere de câteva zeci de milioane de euro. La Barcelona, el are un salariu de 6.3 milioane de euro pe an.