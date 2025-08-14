Edi Iordănescu, verdict despre șansele echipelor românești în cupele europene: "Sunt optimist!" - Antena Sport

Edi Iordănescu a vorbit despre șansele echipelor românești în cupele europene, înainte de meciurile retur din „dublele” decisive pentru play-off-ul Europa League și, respectiv, Conference League. Antrenorul de la Legia Varșovia a venit cu un verdict pentru FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Toate echipele românești își vor juca meciurile decisive în ziua de joi. FCSB luptă de la ora 21:00 pentru play-off-ul Europa League la returul cu Drita. De la ora 21:30, CFR Cluj se va duela cu Braga, în timp ce, de la aceași oră, Universitatea Craiova joacă pentru play-off-ul Conference League cu Spartak Trnava. Toate meciurile vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Edi Iordănescu a venit cu un verdict despre șansele echipelor românești în cupele europene

În opinia lui Edi Iordănescu, FCSB și Universitatea Craiova pleacă cu prima șansă la calificare, având în vedere victoriile din primele meciuri. Campioana României a revenit de la 0-2 și s-a impus cu 3-2 la turul cu Drita, în timp ce oltenii lui Mirel Rădoi au învins-o cu 3-0, în Bănie, pe Spartak Trnava.

De cealaltă parte, Edi Iordănescu consideră că CFR Cluj este în dificultate, fiindcă pleacă cu a doua șansă la returul cu Braga. În manșa tur, echipa lui Dan Petrescu a fost învinsă, în Gruia, cu scorul de 1-2.

Totuși, antrenorul de la Legia Varșovia a spus că este alături de jucătorii lui Dan Petrescu și că speră ca CFR Cluj să se califice în play-off-ul Europa League.