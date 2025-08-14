Edi Iordănescu, verdict despre șansele echipelor românești în cupele europene: "Sunt optimist!" - Antena Sport

Închide meniul
Edi Iordănescu, verdict despre șansele echipelor românești în cupele europene: "Sunt optimist!"

Home | Fotbal | Europa League | Edi Iordănescu, verdict despre șansele echipelor românești în cupele europene: “Sunt optimist!”

Edi Iordănescu, verdict despre șansele echipelor românești în cupele europene: “Sunt optimist!”

Alex Ioniță Publicat: 14 august 2025, 16:50

Edi Iordănescu, verdict despre șansele echipelor românești în cupele europene: Sunt optimist!

Profimedia

Edi Iordănescu a vorbit despre șansele echipelor românești în cupele europene, înainte de meciurile retur din „dublele” decisive pentru play-off-ul Europa League și, respectiv, Conference League. Antrenorul de la Legia Varșovia a venit cu un verdict pentru FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova.

Toate echipele românești își vor juca meciurile decisive în ziua de joi. FCSB luptă de la ora 21:00 pentru play-off-ul Europa League la returul cu Drita. De la ora 21:30, CFR Cluj se va duela cu Braga, în timp ce, de la aceași oră, Universitatea Craiova joacă pentru play-off-ul Conference League cu Spartak Trnava. Toate meciurile vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Edi Iordănescu a venit cu un verdict despre șansele echipelor românești în cupele europene

În opinia lui Edi Iordănescu, FCSB și Universitatea Craiova pleacă cu prima șansă la calificare, având în vedere victoriile din primele meciuri. Campioana României a revenit de la 0-2 și s-a impus cu 3-2 la turul cu Drita, în timp ce oltenii lui Mirel Rădoi au învins-o cu 3-0, în Bănie, pe Spartak Trnava.

De cealaltă parte, Edi Iordănescu consideră că CFR Cluj este în dificultate, fiindcă pleacă cu a doua șansă la returul cu Braga. În manșa tur, echipa lui Dan Petrescu a fost învinsă, în Gruia, cu scorul de 1-2.

Totuși, antrenorul de la Legia Varșovia a spus că este alături de jucătorii lui Dan Petrescu și că speră ca CFR Cluj să se califice în play-off-ul Europa League.

„Eu sunt optimist și sper să reușim să depășim această fază. Mă bucur că FCSB a reparat acel 2-0, este foarte important. Pleacă cu prima șansă pentru retur. Craiova, la fel, a luat o opțiune clară.

CFR este mai în dificultate și are o dublă mai dificilă. Eu acolo am trăit cele mai frumoase momente la nivel de club acolo, cu trofeele câștigate și sunt alături de ei din tot sufletul și sper să reușească”, a spus Edi Iordănescu, citat de fanatik.ro.

Și Legia lui Edi Iordănescu luptă pentru play-off-ul Europa League, însă are o misiune aproape imposibilă. Elevii românului trebuie să întoarcă un 1-4 cu AEK Larnaca, la returul programat la ora 22:00.

Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
“Cea mai ruşinoasă vară din ultimii zece ani”. Marius Şumudică, reacţie fermă înaintea returului Drita – FCSB

Marius Şumudică a oferit o reacţie fermă înaintea returului dintre Drita şi FCSB, din turul trei preliminar de Europa League.

“Eu cred că pleacă favoriți, un 70 cu 30 la sută din punctul meu de vedere, mai ales că FCSB-ul are potența și calitatea jucătorilor de a marca un gol. Cred că dacă vor marca primii în Kosovo, sunt calificați.

Dacă nu, și meciul merge în 0-0, e posibil orice, pentru că o să vedeți probabil o atmosferă ostilă din partea publicului. Știți foarte bine relațiile încordate din punct de vedere fotbalistic dintre cele două țări.

entru fotbalul românesc, să dea Dumnezeu să se califice. Este foarte important, fiindcă am început și noi să mai facem puncte. Iată, Craiova câștigă, FCSB-ul câștigă, chiar dacă se înjumătățesc punctele în fazele astea inferioare, să le zic așa, de calificare. Contează aceste puncte pentru coeficientul României.

Și eu sper ca cei de la FCSB să aibă forța de a se califica, de a trece peste acea atmosferă ostilă. Așa am citit și sunt ferm convins că se va întâmpla. Dar FCSB are în ADN, să zic așa, nu au uitat fotbalul, au în ADN momentele astea critice, în care trebuie să se capaciteze foarte bine.

An de an sunt în cupele europene, știu foarte bine și au experiența jocurilor. Cred că, dacă se califică și trece de Drita, este un rezultat normal. Dacă sunt eliminați, din punctul meu de vedere, FCSB trăiește cea mai rușinoasă vară din ultimii zeci de ani”, a declarat Marius Şumudică, conform sursei citate.

