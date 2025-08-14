AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 august - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 august

Andrei Nicolae Publicat: 14 august 2025, 16:59

Comentarii

Florin Tănase și Mihai Stoica, la un eveniment / Sport Pictures

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 14 august, de pe site-ul AS.ro.

1. FCSB, chemată la Comisii

Florin Tănase și Mihai Stoica au fost reclamați de CCA pentru comentariile la adresa arbitrilor din startul sezonului. Cei doi vor da socoteală în fața Comisiei de Discplină și Etică a FRF.

2. Luis Enrique nu se ascunde

Luis Enrique a recunoscut că PSG nu merita să câștige Supercupa Europei, după ce a învins-o pe Tottenham. “Fotbalul e nedrept și trebuie să recunosc că am fost foarte norocoși”, a spus antrenorul Parisului.

3. Becali e pro-Kovacs

Pe AS.ro vezi cum a reacționat Gigi Becali când a aflat cine arbitrează derby-ul dintre Rapid și FCSB. Istvan Kovacs va fi la centrul partidei de pe Arena Națională.

4. Hamilton IN, Sainz OUT

Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculatȘofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
Fostul pilot din Formula 1, Johnny Herbert, crede că Sainz ar trebui să se întoarcă la Ferrari în locul lui Hamilton. Britanicul încă nu a bifat vreun podium în monopostul italian.

5. AntenaPLAY, casa tenisului de masă

Europe Smash – Sweden, un nou turneu de tenis de masă, aduce laolaltă opt români în următoarele 10 zile. Bernadette Szocs, Elizabeta Samara sau Eduard Ionescu pot fi văzuți exclusiv pe AntenaPLAY.

