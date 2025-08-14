AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 august - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 14 august, de pe site-ul AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. FCSB, chemată la Comisii

Florin Tănase și Mihai Stoica au fost reclamați de CCA pentru comentariile la adresa arbitrilor din startul sezonului. Cei doi vor da socoteală în fața Comisiei de Discplină și Etică a FRF.

2. Luis Enrique nu se ascunde

Luis Enrique a recunoscut că PSG nu merita să câștige Supercupa Europei, după ce a învins-o pe Tottenham. “Fotbalul e nedrept și trebuie să recunosc că am fost foarte norocoși”, a spus antrenorul Parisului.