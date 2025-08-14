AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 august - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 14 august, de pe site-ul AS.ro.
1. FCSB, chemată la Comisii
Florin Tănase și Mihai Stoica au fost reclamați de CCA pentru comentariile la adresa arbitrilor din startul sezonului. Cei doi vor da socoteală în fața Comisiei de Discplină și Etică a FRF.
2. Luis Enrique nu se ascunde
Luis Enrique a recunoscut că PSG nu merita să câștige Supercupa Europei, după ce a învins-o pe Tottenham. “Fotbalul e nedrept și trebuie să recunosc că am fost foarte norocoși”, a spus antrenorul Parisului.
3. Becali e pro-Kovacs
Pe AS.ro vezi cum a reacționat Gigi Becali când a aflat cine arbitrează derby-ul dintre Rapid și FCSB. Istvan Kovacs va fi la centrul partidei de pe Arena Națională.
4. Hamilton IN, Sainz OUT