"Superbă!" Fiica de 21 de ani a lui Ilie Năstase a întors toate privirile. Alessia e de o frumuseţe răvăşitoare! - Antena Sport

Ion Ţiriac i-a anunţat „divorţul”, iar Ilie Năstase a lansat acuzaţii incredibile

Ion Ţiriac i-a anunţat „divorţul” lui Ilie Năstase, iar „Nasty” a venit cu acuzaţii incredibile şi asigură că are loc o campanie de denigrare a Ioanei Năstase. Fostul lider ATP a avut o primă reacţie după declaraţiile surprinzătoare date de bunul său prieten.

„Am auzit că a divorțat acum două săptămâni, iar astăzi am citit că este cel mai fericit om de pe planeta asta”, a fost declaraţia dată de Ion Ţiriac care a avut ecou în România. Ilie Năstase a ţinut să precizeze că este în continuare împreună cu cea de-a cincea soţie a lui.

Ilie Năstase s-a căsătorit cu Ioana în 2019, iar căsnicia lor a fost una tumultoasă. Au fost mai multe momente în care cea care este cu 29 de ani mai tânără decât „Nasty” a dezvăluit că ia în calcul să divorţeze.

„Noi suntem bine, ținta este soția mea și numai ea. Numai în ea dau tot timpul, de ce nu dau în mine, că eu sunt bărbat? Ea e femeie, are familie, ce au cu ea? Nu înțeleg, pe asta nu o înțeleg. Stăm și vorbim și noi seara și nu înțeleg cine face campania asta de denigrare a ei, că nu înțeleg.

Are și ea copil, are nepoțică, are soră, are mamă, se uită și ele la televizor. Aș face plângere la poliție dacă aș ști cine e, că eu cu ea suntem o familie”, a declarat Ilie Năstase la antenastars.ro.