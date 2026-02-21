Moment istoric la Jocurile Olimpice Milano-Cortina. Șase medalii de aur cucerite de un norvegian - Antena Sport

Norvegianul Johannes Klaebo a câştigat al şaselea titlu olimpic la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, în proba de mass-start, sâmbătă, la Val di Fiemme. El este primul sportiv care a câştigat şase medalii de aur la aceleaşi Jocuri Olimpice de iarnă.

La 29 de ani, Klaebo câştigă al unsprezecelea titlu în trei participări la Jocurile Olimpice de iarnă (2018, 2022 şi 2026).

Johannes Klaebo a cucerit șase medalii de aur la Jocurile Olimpice Milano-Cortina

El s-a impus în această ultimă probă de schi fond în faţa compatrioţilor săi Martin Nyenget, medalia de argint, şi Emil Iversen, medalia de bronz.

În acest „maraton” de pe pista din Tesero, restul lumii nu a putut rivaliza cu trio-ul norvegian, care a condus cursa în cea mai mare parte a acesteia. Iversen a cedat în ultimii patru kilometri. Klaebo, ca de obicei, a accelerat decisiv pentru a-l depăşi pe Nyenget şi a câştiga cursa după 2 ore şi 7 minute de efort. Klaebo a repetat astfel performanţa excepţională realizată la Campionatele Mondiale de anul trecut, acasă, la Trondheim, unde câştigase deja şase medalii de aur.

Puţini sunt sportivii care au reuşit să câştige Grand Slam-ul la Jocurile Olimpice de iarnă.