Tibor Selymes, încântat după ce a aflat că Mircea Lucescu rămâne pe banca echipei naționale: „O veste foarte bună” - Antena Sport

Federația Română de Fotbal a confirmat că Mircea Lucescu va continua pe banca naționalei României, cel puțin pe parcursul barajului de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta, transmis în Universul Antena.
Vestea a fost primită bine de către Tibor Selymes, care s-a declarat încântat de faptul că starea de sănătate a selecționerului îi va permite să fie pe bancă la jocul cu Turcia.
Tibor Selymes, încântat de faptul că Mircea Lucescu rămâne pe banca naționalei
Mircea Lucescu are în față un baraj crucial contra Turciei, acesta fiind penultimul pas pe care naționala României trebuie să îl facă pentru a ajunge din nou la un Campionat Mondial.
Selecționerul s-a luptat cu problemele de sănătate în ultimul timp, însă nu a renunțat la munca sa, motiv pentru care a luat decizia de a continua, cel puțin la baraj. Vestea l-a bucurat mult pe Tibor Selymes.
„Asta chiar e o veste foarte, foarte bună, că va antrena echipa. Nea Mircea trebuie să fie sănătos și mă rog la Dumnezeu pentru el, să fie sănătos, că asta e cel mai important. Cum cunoaște fotbalul turcesc și cel românesc, el este un antrenor care poate să facă o figură frumoasă în Turcia. Chiar o să fiu și eu acolo, toată generația noastră vom merge la meci, să fim alături de echipa națională. Îmi doresc din tot sufletul să trecem de acel baraj.
O să fie greu, pentru că Turcia are o echipă bună, joacă la Beșiktaș, o să fie o atmosferă incendiară, dar copiii noștri trebuie să-și dea seama că putem și trebuie să muncim pentru acest lucru”, a declarat Tibor Selymes.
- Răzvan Burleanu, prima reacție după decizia luată de Mircea Lucescu: „Experienţa domniei sale reprezintă un atu esenţial”
- Reacția turcilor, după ce au aflat că Mircea Lucescu va conduce România la baraj: „Incertitudinea a luat sfârșit”
- Mircea Lucescu rămâne pe bancă și va conduce naționala României la barajul cu Turcia! Anunțul făcut de selecționer
- Basarab Panduru a găsit soluția pentru defensiva echipei naționale: „Nu m-ar mira să fie chemat”
- Mihai Stoichiţă: “O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună!” Se ştie verdictul medicilor în cazul selecţionerului