România, pe locul 16 la bob-4. Când vor avea loc ultimele două manșe - Antena Sport

Echipajul de bob-4 al României, compus din Mihai Cristian Tentea, Mihai Daniel Păcioianu, George Iordache şi Constantin Dinescu, ocupă locul 16 după primele două manşe, desfăşurate sâmbătă, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
Tricolorii au terminat prima manşă cu al 16-lea timp (55 sec 05/100), iar au avut o manşă secundă mai bună (al 13-lea timp, 55 sec 12/100), timpul lor cumulat fiind de 1 min 50 sec 17/100.
România, locul 16 la bob-4 după primele două manșe
Lideri sunt germanii Johannes Lochner/Thorsten Margis/Jorn Wenzel/Georg Fleischhauer, în 1 min 48 sec 61/100, urmate de alte două echipaje tot din Germania.
Ultimele două manşe vor avea loc duminică, de la ora 11:00, respectiv 13:15. În ultima manşă vor lua startul doar cele mai bune 20 de echipaje.
La JO 2022, România s-a clasat pe 13 în proba de bob-4, cu un echipaj compus din Mihai Tentea, Raul Dobre, Ciprian Daroczi şi Cristian Radu.
