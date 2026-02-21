România, pe locul 16 la bob-4. Când vor avea loc ultimele două manșe - Antena Sport

Închide meniul
România, pe locul 16 la bob-4. Când vor avea loc ultimele două manșe

Viviana Moraru Publicat: 21 februarie 2026, 15:05

Echipajul de bob-4 al României, la Jocurile Olimpice Milano-Cortina/ Profimedia

Echipajul de bob-4 al României, compus din Mihai Cristian Tentea, Mihai Daniel Păcioianu, George Iordache şi Constantin Dinescu, ocupă locul 16 după primele două manşe, desfăşurate sâmbătă, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. 

Tricolorii au terminat prima manşă cu al 16-lea timp (55 sec 05/100), iar au avut o manşă secundă mai bună (al 13-lea timp, 55 sec 12/100), timpul lor cumulat fiind de 1 min 50 sec 17/100. 

România, locul 16 la bob-4 după primele două manșe

Lideri sunt germanii Johannes Lochner/Thorsten Margis/Jorn Wenzel/Georg Fleischhauer, în 1 min 48 sec 61/100, urmate de alte două echipaje tot din Germania. 

Ultimele două manşe vor avea loc duminică, de la ora 11:00, respectiv 13:15. În ultima manşă vor lua startul doar cele mai bune 20 de echipaje. 

La JO 2022, România s-a clasat pe 13 în proba de bob-4, cu un echipaj compus din Mihai Tentea, Raul Dobre, Ciprian Daroczi şi Cristian Radu. 

