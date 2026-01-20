Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu - Antena Sport

S-a aflat din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu. Melek Minca a primit despăgubiri de 300.000 de euro, sumă pe care a investit-o în mai multe domenii.

În septembrie 2019, Mario Iorgulescu s-a urcat sub influența alcoolului și a drogurilor la volanul unei mașini de lux și a produs un accident groaznic, în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața.

Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu

Deşi a fost criticată pentru faptul că a acceptat suma de 300.000 de euro, Melek Minca nu a ţinut cont de acest lucru. Ea a dezvăluit că restaurantele pe care le deţine i-au adus un profit excelent, urmând să-şi dezvolte alte două afaceri.

Melek Minca a dezvăluit că a achiziţionat mai multe case, ea având şi o afacere cu rochii, cât şi o spălătorie. Din toate acestea, văduva victimei lui Mario Iorgulescu a strâns o avere de un milion de euro.

“Afacerile merg foarte bine. Voi deschide o nouă locație la Cluj, voi face naveta. Iar mai curând voi deschide o afacere cu rochii. Eu deja aveam o afacere pregătită: spălătoria. După ce am primit banii de la asigurare m-am gândit un timp cum voi putea face să le fie bine copiilor mei și să nu se prăpădească banii aiurea.