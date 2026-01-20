Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu - Antena Sport

S-a aflat din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu. Melek Minca a primit despăgubiri de 300.000 de euro, sumă pe care a investit-o în mai multe domenii.
În septembrie 2019, Mario Iorgulescu s-a urcat sub influența alcoolului și a drogurilor la volanul unei mașini de lux și a produs un accident groaznic, în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața.
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Deşi a fost criticată pentru faptul că a acceptat suma de 300.000 de euro, Melek Minca nu a ţinut cont de acest lucru. Ea a dezvăluit că restaurantele pe care le deţine i-au adus un profit excelent, urmând să-şi dezvolte alte două afaceri.
Melek Minca a dezvăluit că a achiziţionat mai multe case, ea având şi o afacere cu rochii, cât şi o spălătorie. Din toate acestea, văduva victimei lui Mario Iorgulescu a strâns o avere de un milion de euro.
“Afacerile merg foarte bine. Voi deschide o nouă locație la Cluj, voi face naveta. Iar mai curând voi deschide o afacere cu rochii. Eu deja aveam o afacere pregătită: spălătoria. După ce am primit banii de la asigurare m-am gândit un timp cum voi putea face să le fie bine copiilor mei și să nu se prăpădească banii aiurea.
Am început investiția prin a achiziționa case, terenuri și am dat drumul la prima afacere că să pot face ceva benefic pentru copiii mei. Au fost 350.000 de euro. Am gândit în favoarea familiei!”, a declarat Melek Minca, conform cancan.ro.
Văduva lui Dani Vicol, reacţie după ce a văzut interviul acordat de Mario Iorgulescu
Mario Iorgulescu a oferit un prim interviu complet după accidentul în urma căruia a ucis un bărbat. Văduva acestuia a oferit o reacţie, prin care îl acuză pe fiul lui Gino Iorgulescu că a vorbit doar 10 minute despre regretele avute.
„Chiar acum am văzut un interviu cu Mario Iorgulescu de la CanCan TV. Încerc să mă abțin și să vorbesc cât se poate de calm și de coerent. Deci, într-o oră de interviu, o oră jumate cât a vorbit, părerea lui de rău și regretele lui n-au durat decât 10 minute. Restul nu a vorbit decât de băutură, de petreceri, de droguri.
Deci el are tupeu să spună că în seara respectivă n-a consumat decât patru pahare de vin și că n-a consumat substanțe deloc. Când tot el spune că la petrecerile lui într-un weekend se consumau 50 grame de droguri. Și el în seara aia n-a consumat nimic.
Ok. Și în prezent, în momentul de față, după șase ani de zile, fața lui, vorba lui, gesticulările lui, sunt de un om drogat și de un om beat.
Și în tot interviul lui, n-am înțeles decât de petreceri, droguri, femei și atât. Și el vrea să arate că s-a schimbat și că îi pare rău și că merge la școală, frate. Băi, oameni buni, hai să ne trezim la realitate”, a spus Melek pe reţelele de socializare.
