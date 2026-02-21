Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scene teribile la Jocurile Olimpice, în proba de bob-4. Echipajul Austriei s-a răsturnat - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Scene teribile la Jocurile Olimpice, în proba de bob-4. Echipajul Austriei s-a răsturnat

Scene teribile la Jocurile Olimpice, în proba de bob-4. Echipajul Austriei s-a răsturnat

Viviana Moraru Publicat: 21 februarie 2026, 15:18

Comentarii
Scene teribile la Jocurile Olimpice, în proba de bob-4. Echipajul Austriei s-a răsturnat

Un membru al echipajului de bob-4 al Austriei, transportat pe targă/ Profimedia

Bobul masculin de 4 al Austriei s-a răsturnat, sâmbătă la prânz, în timpul probei olimpice de la Milano-Cortina, alunecând timp de aproximativ treizeci de secunde pe gheaţă, incident care a întrerupt temporar a doua manşă. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bobul pilotat de Jakob Mandlbauer s-a răsturnat cu viteză mare la ieşirea dintr-o curbă şi a alunecat pe o parte timp de aproximativ treizeci de secunde, înainte de a se rostogoli înapoi lângă linia de sosire, în urcare, şi apoi de a se opri puţin mai jos. 

Echipajul Austriei de bob-4 s-a răsturnat și unul dintre sportivi a fost evacuat pe targă

Conform imaginilor transmise de televiziune, trei dintre cei patru boberi, ajutaţi de zece persoane, inclusiv oficiali, au scăpat nevătămaţi, dar un al patrulea a primit îngrijiri pe pistă înainte de a fi evacuat pe targă. 

Manşa a fost întreruptă înainte de a fi reluată aproximativ cincisprezece minute mai târziu. Clasaţi pe locul douăzeci în prima manşă, cei patru boberi austrieci, toţi echipaţi cu căşti, au luat startul de pe poziţia a cincea în manşa secundă (patru manşe în total). 

Lunga alunecare a bobului lor a lăsat urme adânci pe pista olimpică de la Cortina. 

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Observator
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Cine este Giuliana, arbitra care-i înnebunește pe fani, pe stadioane. Are 23 de ani și a terminat o facultate de prestigiu
Fanatik.ro
Cine este Giuliana, arbitra care-i înnebunește pe fani, pe stadioane. Are 23 de ani și a terminat o facultate de prestigiu
18:15
Coleg din Generaţia de Aur, verdict legat de prezenţa lui Gică Hagi la naţionala României: “Lipsă de experiență”
18:00
LIVE TEXTCFR Cluj – Petrolul 0-0. Daniel Pancu vrea să își consolideze locul în play-off
17:57
James Milner a scris o nouă pagină de istorie! A devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri în Premier League
17:10
Ianis Hagi a jucat doar 45 de minute în Alanyaspor – Basaksehir 1-2! Ce notă a primit internaţionalul român
16:44
PSG a decis! Ce se întâmplă după ce Kylian Mbappe a câştigat procesul cu fosta sa echipă: “Spirit de responsabilitate”
16:41
Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani
Vezi toate știrile
1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 2 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” 3 Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 4 Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România 5 Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” 6 Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădeniiUTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă