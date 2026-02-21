Scene teribile la Jocurile Olimpice, în proba de bob-4. Echipajul Austriei s-a răsturnat - Antena Sport

Bobul masculin de 4 al Austriei s-a răsturnat, sâmbătă la prânz, în timpul probei olimpice de la Milano-Cortina, alunecând timp de aproximativ treizeci de secunde pe gheaţă, incident care a întrerupt temporar a doua manşă.
Bobul pilotat de Jakob Mandlbauer s-a răsturnat cu viteză mare la ieşirea dintr-o curbă şi a alunecat pe o parte timp de aproximativ treizeci de secunde, înainte de a se rostogoli înapoi lângă linia de sosire, în urcare, şi apoi de a se opri puţin mai jos.
Echipajul Austriei de bob-4 s-a răsturnat și unul dintre sportivi a fost evacuat pe targă
Conform imaginilor transmise de televiziune, trei dintre cei patru boberi, ajutaţi de zece persoane, inclusiv oficiali, au scăpat nevătămaţi, dar un al patrulea a primit îngrijiri pe pistă înainte de a fi evacuat pe targă.
Manşa a fost întreruptă înainte de a fi reluată aproximativ cincisprezece minute mai târziu. Clasaţi pe locul douăzeci în prima manşă, cei patru boberi austrieci, toţi echipaţi cu căşti, au luat startul de pe poziţia a cincea în manşa secundă (patru manşe în total).
Lunga alunecare a bobului lor a lăsat urme adânci pe pista olimpică de la Cortina.
Bruttissimo incidente nel bob a 4 per l Austria, il bob guidato da Jakob Mandlbauer si è ribaltato, e il pilota è rimasto sulla pista inerme dopo aver perso conoscienza, gli altri membri dell equipaggio invece si sono rialzati#olimpiadinvernali2026 #MilanoCortinaOlympics2026 pic.twitter.com/9KVDQYRhH9
— Federic (@Federic94023466) February 21, 2026
