Fenerbahce și-a aflat pedeapsa, după ce suporterii turci au rupt scaunele la jocul cu FCSB de pe Arena Națională - Antena Sport

Fenerbahce și-a aflat pedeapsa, după ce suporterii turci au rupt scaunele la jocul cu FCSB de pe Arena Națională

Daniel Işvanca Publicat: 21 februarie 2026, 15:23

Suporterii turci pe Arena Națională / SPORT PICTURES

FCSB și-a încheiat sezonul european pe Arena Națională, într-un meci contra celor de la Fenerbahce, încheiat cu scorul de 1-1. Gruparea din Turcia a avut parte de o susținere masivă la București, peste 3.000 de fani fiind prezenți la duelul care a avut loc în capitala României.

Comportamentul acestora nu a fost unul exemplar, motiv pentru care Comisia de Disciplină a UEFA a sancționat clubul antrenat de Domenico Tedesco.

Fenerbahce, amendată de UEFA după partida cu FCSB

Suporterii celor de la Fenerbahce au făcut probleme la duelul cu FCSB de pe Arena Națională, însă faptele acestora nu au trecut neobservate în cadrul Comisiei de Disciplină a UEFA.

Concret, forul continental a amendat clubul din Turcia cu suma de 18.000 de euro, după ce aceștia au rupt scaunele în sectorul care le-a fost rezervat.

Amenda completează suma record pe care gruparea turcă este nevoită să o plătească din cauza incidentelor cauzate de suporteri în Europa League: 165.750 euro.

