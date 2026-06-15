“Uimitoare” Imagini provocatoare cu logodnica lui Daniel Bîrligea: “Nu m-ar deranja să mă trezesc aşa zilnic”

Logodnica lui Daniel Bîrligea, Antonia Salanţă, a postat imagini provocatoare cu ea pe reţelele sociale. Antonia Salanţă şi Daniel Bîrligea se află împreună în vacanţă în Bali.
Imaginile i-au impresionat pe urmăritorii Antoniei de pe reţelele sociale. (IMAGINILE, ÎN GALERIA FOTO)
Logodnica lui Daniel Bîrligea, imagini provocatoare pe reţelele sociale
“Nu m-ar deranja să mă trezesc cu această privelişte în fiecare dimineaţă”, a scris Antonia Salanţă pe contul ei de Instagram.
“Wow”, “Uimitoare” şi “Adooor” au fost câteva dintre reacţiile urmăritorilor de pe Instagram. “Mă bucur sincer pentru tine. Bîrligea te face fericită. Meriţi. Cred că ești o fată de nota 10”, i-a transmis un urmăritor, în comentarii, Antoniei.
Accidentat la ultimele partide, Daniel Bîrligea a marcat 7 goluri şi a dat un assist în campionat, în cele 24 de meciuri în care a evoluat în Liga 1 în sezonul trecut. A marcat un gol în 2 meciuri în Cupa României şi a reuşit 5 goluri şi 2 assist-uri în 10 meciuri în Europa League.
Bîrligea are 9 meciuri şi 2 goluri pentru naţionala României. Cotat la 4.5 milioane de euro de către transfermarkt.com, Bîrligea mai are contract cu FCSB până în vara lui 2029.
- Adrian Mutu, între fosta şi actuala soţie! Imagini rare cu “Briliantul” şi motivul pentru care s-a întâmplat asta
- Jurnal Antena Sport | Dragoste la prima vedere
- Cum a putut reacţiona Toni Iuruc, după ce Simona Halep nu s-a mai ascuns şi a fost surprinsă alături de noul iubit
- (P) Aniversarea de 2 ani a micuțului se apropie. Cum alegi cadoul să fie și folosit, nu doar admirat
- O nouă lovitură financiară pentru milionarul român care are o “avere de 200 de milioane de euro”