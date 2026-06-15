Home | Diverse | “Uimitoare” Imagini provocatoare cu logodnica lui Daniel Bîrligea: “Nu m-ar deranja să mă trezesc aşa zilnic”
Foto

“Uimitoare” Imagini provocatoare cu logodnica lui Daniel Bîrligea: “Nu m-ar deranja să mă trezesc aşa zilnic”

Antena Sport Publicat: 15 iunie 2026, 18:23

Comentarii
“Uimitoare” Imagini provocatoare cu logodnica lui Daniel Bîrligea: “Nu m-ar deranja să mă trezesc aşa zilnic”
galerie foto Galerie (81)

Daniel Bîrligea şi logodnica lui, Antonia Salanţă / Instagram

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Logodnica lui Daniel Bîrligea, Antonia Salanţă, a postat imagini provocatoare cu ea pe reţelele sociale. Antonia Salanţă şi Daniel Bîrligea se află împreună în vacanţă în Bali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imaginile i-au impresionat pe urmăritorii Antoniei de pe reţelele sociale. (IMAGINILE, ÎN GALERIA FOTO)

Logodnica lui Daniel Bîrligea, imagini provocatoare pe reţelele sociale

“Nu m-ar deranja să mă trezesc cu această privelişte în fiecare dimineaţă”, a scris Antonia Salanţă pe contul ei de Instagram.

“Wow”, “Uimitoare” şi “Adooor” au fost câteva dintre reacţiile urmăritorilor de pe Instagram. “Mă bucur sincer pentru tine. Bîrligea te face fericită. Meriţi. Cred că ești o fată de nota 10”, i-a transmis un urmăritor, în comentarii, Antoniei.

Accidentat la ultimele partide, Daniel Bîrligea a marcat 7 goluri şi a dat un assist în campionat, în cele 24 de meciuri în care a evoluat în Liga 1 în sezonul trecut. A marcat un gol în 2 meciuri în Cupa României şi a reuşit 5 goluri şi 2 assist-uri în 10 meciuri în Europa League.

Reclamă
Reclamă

Bîrligea are 9 meciuri şi 2 goluri pentru naţionala României. Cotat la 4.5 milioane de euro de către transfermarkt.com, Bîrligea mai are contract cu FCSB până în vara lui 2029.

 

Mănăstire UNESCO din Kiev, lovită în urma unui atac. Rusia: A fost lovită de o rachetă Patriot "expirată"Mănăstire UNESCO din Kiev, lovită în urma unui atac. Rusia: A fost lovită de o rachetă Patriot "expirată"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
Observator
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
Cum l-a convins Gigi Becali pe Anderson Ceara să vină la FCSB! Brazilianul a spus tot: ”Am avut 6-7 oferte”
Fanatik.ro
Cum l-a convins Gigi Becali pe Anderson Ceara să vină la FCSB! Brazilianul a spus tot: ”Am avut 6-7 oferte”
18:05

Valentin Țicu rămâne în Liga 1 după despărțirea de Dinamo. Cu cine a semnat fundașul
17:52

Echipa sezonului din Liga 2. Câte un jucător de la Dinamo şi FCSB şi-au făcut loc în primul 11
17:47

Anderson Ceara, noul transfer al FCSB-ului, a vorbit despre presiunile lui Gigi Becali! Ce a spus de Mondial
17:45

Spania – Capul Verde LIVE VIDEO (19:00), pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Echipele de start
17:27

OFICIAL | Matei llie a plecat de la CFR Cluj. Tânărul fundaș a fost prezentat deja la noul club
17:26

FotoDinamo şi-a prezentat noile echipamente pentru sezonul 2026-2027, care au sigla mult comentată pe piept
Vezi toate știrile
1 O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali 2 Revenire la FCSB. Se întoarce după trei luni! Gigi Becali a bătut palma cu el 3 VideoN-a durat mult! Noua regulă din fotbal a fost „ocolită”: tactica genială cu care a păcălit arbitrul 4 Universitatea Cluj a dat o nouă lovitură pe piața transferurilor! Jucătorul a fost prezentat oficial 5 Cum a reușit Gigi Becali să-l fure din curtea Rapidului. A semnat cu FCSB. “Am respect pentru Pancu!” 6 Olaru nu pleacă singur. Fotbalistul care își pregătește transferul. Gigi Becali și-a dat acceptul
Citește și