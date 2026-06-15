“Uimitoare” Imagini provocatoare cu logodnica lui Daniel Bîrligea: “Nu m-ar deranja să mă trezesc aşa zilnic”

Logodnica lui Daniel Bîrligea, Antonia Salanţă, a postat imagini provocatoare cu ea pe reţelele sociale. Antonia Salanţă şi Daniel Bîrligea se află împreună în vacanţă în Bali.

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Imaginile i-au impresionat pe urmăritorii Antoniei de pe reţelele sociale. (IMAGINILE, ÎN GALERIA FOTO)

Logodnica lui Daniel Bîrligea, imagini provocatoare pe reţelele sociale

“Nu m-ar deranja să mă trezesc cu această privelişte în fiecare dimineaţă”, a scris Antonia Salanţă pe contul ei de Instagram.

“Wow”, “Uimitoare” şi “Adooor” au fost câteva dintre reacţiile urmăritorilor de pe Instagram. “Mă bucur sincer pentru tine. Bîrligea te face fericită. Meriţi. Cred că ești o fată de nota 10”, i-a transmis un urmăritor, în comentarii, Antoniei.

Accidentat la ultimele partide, Daniel Bîrligea a marcat 7 goluri şi a dat un assist în campionat, în cele 24 de meciuri în care a evoluat în Liga 1 în sezonul trecut. A marcat un gol în 2 meciuri în Cupa României şi a reuşit 5 goluri şi 2 assist-uri în 10 meciuri în Europa League.