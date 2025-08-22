Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Cleveland, după ce a învins favorita numărul 1! Parcurs excelent înainte de US Open - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Cleveland, după ce a învins favorita numărul 1! Parcurs excelent înainte de US Open

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Cleveland, după ce a învins favorita numărul 1! Parcurs excelent înainte de US Open

Publicat: 22 august 2025, 8:58

Comentarii
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Cleveland, după ce a învins favorita numărul 1! Parcurs excelent înainte de US Open

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland. Românca a învins-o pe Liudmila Samsonova, favorita numărul 1 a turneului din Ohio. Cîrstea a câştigat partida cu 6-4, 6-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În prezent pe locul 112 WTA, românca traversează o perioadă foarte bună înainte de US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Înainte de Cleveland, Sorana Cîrstea a jucat la Cincinnati, acolo unde a ajuns până în optimile de finală, fiind învinsă acolo de Iga Swiatek.

Sorana Cîrstea, în semifinale la Cleveland

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, joi, după ce a învins-o pe principala favorită a competiţiei, rusoaica Liudmila Samsonova, cu 6-4, 6-1.

Cîrstea (35 ani, 112 WTA), venită din calificări, s-a impus după o oră şi 22 de minute în faţa campioanei din 2022.

Samsonova (26 ani, 19 WTA) a câştigat prima sa confruntare cu Cîrstea, în 2023, în optimi la Washington, cu 6-1, 6-3.

Reclamă
Reclamă

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 11.970 de dolari şi 116 puncte WTA.

În penultimul act, românca o va înfrunta în premieră pe rusoaica Anastasia Zaharova (23 ani, 100 WTA), care a beneficiat de retragerea jucătoarei germane Eva Lys.

Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele din primul tur de la US Open

Primele două jucătoare române de tenis din clasamentul mondial, Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, vor avea adversare dificile în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, care va debuta duminică la New York, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi.

Aproape toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben de ploi şi vijeliiAproape toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben de ploi şi vijelii
Reclamă

Jaqueline Cristian (27 ani, 50 WTA) va debuta contra americancei Danielle Collins (31 ani, 59 WTA), în faţa căreia a pierdut singurul meci jucat cu Collins, anul trecut, în turul al treilea la Madrid (3-6, 6-4, 6-1 pentru americancă).

Gabriela Ruse (27 ani, 67 WTA) o va înfrunta pe australianca de origine rusă Daria Kasatkina (28 ani, 17 WTA), un duel în premieră, notează agerpres.ro.

Sorana Cîrstea (35 ani, 112 WTA) va avea o adversară mai abordabilă, argentinianca Solana Sierra (21 ani, 75 WTA), pe care nu a mai întâlnit-o până acum.

Liderul mondial, belarusa Arina Sabalenka, care este şi campioana en titre, va juca în prima rundă contra elveţiencei Rebeka Masarova, în timp ce poloneza Iga Swiatek, numărul doi WTA, va primi replica jucătoarei columbiene Emiliana Arango.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Şi-a ucis soţia în faţa fiicei de 11 ani, după care s-a aruncat pe fereastră. Filmul tragediei din Craiova
Observator
Şi-a ucis soţia în faţa fiicei de 11 ani, după care s-a aruncat pe fereastră. Filmul tragediei din Craiova
El este jucătorul de națională care a sărit în sprijinul lui Ilie Bolojan. A jucat pentru FCSB și Dinamo, în Anglia, Spania și Franța. „Hai să muncim, că salariile sunt cam la fel”
Fanatik.ro
El este jucătorul de națională care a sărit în sprijinul lui Ilie Bolojan. A jucat pentru FCSB și Dinamo, în Anglia, Spania și Franța. „Hai să muncim, că salariile sunt cam la fel”
10:35
Ce șanse au echipele românești din Europa să își elimine adversarele după manșa tur? Calculele specialiștilor
10:31
Căpitanul lui Hacken a râs de Dan Petrescu, după demisia antrenorului de la CFR Cluj: “E mişto aşa, cu acţiune”
10:04
Ioan Varga are patru variante pentru înlocuitorul lui Dan Petrescu. Cine stă momentan pe banca CFR-ului
9:44
Edi Iordănescu, victorie cu Legia în turul play-off-ului Conference League. Răzvan Lucescu, învins cu PAOK în UEL
9:42
Daniel Bîrligea, reacţie surprinzătoare despre umilinţa celor de la CFR Cluj: “Dacă luptă, cred că pot întoarce rezultatul”
9:28
Elias Charalambous e sigur de un lucru după Aberdeen – FCSB 2-2. Ce a spus dspre eliminarea lui Cisotti
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați” 2 Decizia radicală a lui Gigi Becali după Aberdeen – FCSB 2-2! 3 Gigi Becali a dat verdictul după eliminarea lui Juri Cisotti în Aberdeen – FCSB 2-2: “La asta mă gândesc” 4 Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după umilința istorică cu Hacken: “Îmi e rușine!” 5 Lovitură pentru Adrian Mititelu! FCU Craiova poate fi exclusă din toate competiţiile pe 3 septembrie 6 Neluţu Varga a răbufnit după umilinţa din Hacken – CFR Cluj 7-2: “Să nu păţesc, dracului, ceva”
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”