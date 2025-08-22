Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Cleveland, după ce a învins favorita numărul 1! Parcurs excelent înainte de US Open - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland. Românca a învins-o pe Liudmila Samsonova, favorita numărul 1 a turneului din Ohio. Cîrstea a câştigat partida cu 6-4, 6-1.

În prezent pe locul 112 WTA, românca traversează o perioadă foarte bună înainte de US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Înainte de Cleveland, Sorana Cîrstea a jucat la Cincinnati, acolo unde a ajuns până în optimile de finală, fiind învinsă acolo de Iga Swiatek.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, joi, după ce a învins-o pe principala favorită a competiţiei, rusoaica Liudmila Samsonova, cu 6-4, 6-1.

Cîrstea (35 ani, 112 WTA), venită din calificări, s-a impus după o oră şi 22 de minute în faţa campioanei din 2022.

Samsonova (26 ani, 19 WTA) a câştigat prima sa confruntare cu Cîrstea, în 2023, în optimi la Washington, cu 6-1, 6-3.