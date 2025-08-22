Elias Charalambous e sigur de un lucru după Aberdeen - FCSB 2-2. Ce a spus dspre eliminarea lui Cisotti - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Europa League | Elias Charalambous e sigur de un lucru după Aberdeen – FCSB 2-2. Ce a spus dspre eliminarea lui Cisotti

Elias Charalambous e sigur de un lucru după Aberdeen – FCSB 2-2. Ce a spus dspre eliminarea lui Cisotti

Andrei Nicolae Publicat: 22 august 2025, 9:28

Elias Charalambous e sigur de un lucru după Aberdeen – FCSB 2-2. Ce a spus dspre eliminarea lui Cisotti

Elias Charalambous, în timpul unui meci / Profimedia

FCSB a remizat în manșa tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au condus cu 2-0. În inferioritate numerică din prima repriză, după eliminarea lui Cisotti, campioana nu a rezistat până la final și a încasat două goluri pe terenul scoțienilor.

După meci, Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor, s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale, ținând cont de probleme întâmpinate, respectiv jocul în 10 oameni și impedimentul cu extracomunitarii.

Elias Charalambous: “Șansele de calificare sunt egale”

FCSB a scăpat printre degete victoria contra celor de la Aberdeen pe Pittodrie Stadium. Deși au deschis scorul prin Daniel Bîrligea, elevii lui Elias Charalambous au primit o lovitură când Juri Cisotti a văzut direct “roșu” acordat relativ ușor de centralul partidei. Cu toate acestea, campioana a mai marcat o dată chiar după startul reprizei secunde, însă pe final a clacat și a încasat două goluri în minutele 61 și 90.

Deși elevii săi nu au obținut victoria, Elias Charalambous este de părere că echipa lui a făcut un joc bun pe Pittodrie. Cipriotul a remarcat spiritul formației sale și le-a îndreptat jucătorilor atenția spre partida din Liga 1 cu FC Argeș.

Charalambous a recunoscut că nu a apucat să vadă bine eliminarea lui Juri Cisotti, deși e de părere că acel “roșu” a fost totuși acordat prea ușor. Pe final, Charalambous a făcut apel la fani și s-a arătat convins că suporterii FCSB-ului vor face atmosferă pe Arena Națională la retur:

Am făcut un joc bun. Cel mai important pentru mine a fost spiritul arătat și cum am început meciul. Am văzut o echipă agresivă, care a luptat. Azi, cu toate probleme avute înainte și având în vedere că am jucat în 10, am jucat foarte bine.

Am marcat de două ori, băieții au luptat până la final, dar am primit gol, din păcate, pe final. E foarte important ce spirit am arătat și am demonstrat că echipa poate juca din ce mai bine. Acum avem un meci în campionat, iar peste o săptămână vom da totul pentru a ne califica.

Eliminarea lui Cisotti? Nu am văzut bine, dar mi s-a părut că a fost un cartonaș roșu foarte ușor. Dar astea sunt deciziile, au fost și verificate… Sper să fi luat decizia corectă. Dar cred că a fost prea mult. Asta e, trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt.

Șansele de calificare sunt egale. Am spus înainte de meci că totul se va decide la București. Vom avea fanii de partea noastră, și azi am avut mulți suporteri. Sunt sigur că la retur va fi o atmosferă incredibilă, care-i va ajuta pe băieți să se califice“, a declarat Elias Charalambous, potrivit sport.ro.

FCSB va juca împotriva celor de la FC Argeș în campionat duminică, după care urmează turul cu Aberdeen de joia viitoare, care va avea loc pe Arena Națională la ora 21:30.

