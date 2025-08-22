Elias Charalambous e sigur de un lucru după Aberdeen - FCSB 2-2. Ce a spus dspre eliminarea lui Cisotti - Antena Sport

FCSB a remizat în manșa tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au condus cu 2-0. În inferioritate numerică din prima repriză, după eliminarea lui Cisotti, campioana nu a rezistat până la final și a încasat două goluri pe terenul scoțienilor.

După meci, Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor, s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale, ținând cont de probleme întâmpinate, respectiv jocul în 10 oameni și impedimentul cu extracomunitarii.

Elias Charalambous: “Șansele de calificare sunt egale”

FCSB a scăpat printre degete victoria contra celor de la Aberdeen pe Pittodrie Stadium. Deși au deschis scorul prin Daniel Bîrligea, elevii lui Elias Charalambous au primit o lovitură când Juri Cisotti a văzut direct “roșu” acordat relativ ușor de centralul partidei. Cu toate acestea, campioana a mai marcat o dată chiar după startul reprizei secunde, însă pe final a clacat și a încasat două goluri în minutele 61 și 90.

Deși elevii săi nu au obținut victoria, Elias Charalambous este de părere că echipa lui a făcut un joc bun pe Pittodrie. Cipriotul a remarcat spiritul formației sale și le-a îndreptat jucătorilor atenția spre partida din Liga 1 cu FC Argeș.

Charalambous a recunoscut că nu a apucat să vadă bine eliminarea lui Juri Cisotti, deși e de părere că acel “roșu” a fost totuși acordat prea ușor. Pe final, Charalambous a făcut apel la fani și s-a arătat convins că suporterii FCSB-ului vor face atmosferă pe Arena Națională la retur: