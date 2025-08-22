Nici scoțienii nu au fost convinși! Reacția britanicilor după eliminarea lui Cisotti: "A fost ghinionist" - Antena Sport

FCSB a remizat în manșa tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au condus cu 2-0. În inferioritate numerică din prima repriză, după eliminarea lui Cisotti, campioana nu a rezistat până la final și a încasat două goluri pe terenul scoțienilor.
Meciul a fost marcat și de eliminarea lui Juri Cisotti, care în minutul 39 a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault care a generat multe controverse.
O legendă a lui Aberdeen nu e convinsă de eliminarea lui Cisotti
FCSB a scăpat printre degete victoria contra celor de la Aberdeen pe Pittodrie Stadium. Deși au deschis scorul prin Daniel Bîrligea, elevii lui Elias Charalambous au primit o lovitură când Juri Cisotti a văzut direct “roșu” acordat relativ ușor de centralul partidei. Cu toate acestea, campioana a mai marcat o dată chiar după startul reprizei secunde, însă pe final a clacat și a încasat două goluri în minutele 61 și 90.
După meci, a fost adus în discuție și momentul care a generat tensiuni în prima repriză, și anume eliminarea lui Juri Cisotti. Italianul FCSB-ului a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault din spate asupra unui adversar, deși Aberdeen nu se afla într-o situație iminentă de a marca, iar intensitatea intrării sale nu a fost neapărat una ridicată.
Acest moment a fost discutat și de BBC Scotland de cătr Willie Miller, fostul fundaș al celor de la Aberdeen, care a evoluat pentru formația de pe Pittodrie între 1971 și 1990. Deși echipa sa de suflet a fost avantajată de decizia centralului, legenda clubului e de părere că eliminarea lui Cisotti s-a dictat într-o manieră prea ușoară:
“Cisotti a fost ghinionist că a fost eliminat. Pentru că faultul, e adevărat, a fost cinic, din spate, dar este la limita dintre cartonașul galben și cel roșu.
Toată lumea a fost surprinsă că arbitrul l-a eliminat. Se duce cu ambele picioare, totuși cu intenția de a urmări mingea, și nu să fie violent! O decizie cam dură“, a spus Miller.
FCSB va juca împotriva celor de la FC Argeș în campionat duminică, după care urmează turul cu Aberdeen de joia viitoare, care va avea loc pe Arena Națională la ora 21:30.