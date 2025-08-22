Nici scoțienii nu au fost convinși! Reacția britanicilor după eliminarea lui Cisotti: "A fost ghinionist" - Antena Sport

FCSB a remizat în manșa tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au condus cu 2-0. În inferioritate numerică din prima repriză, după eliminarea lui Cisotti, campioana nu a rezistat până la final și a încasat două goluri pe terenul scoțienilor.

Meciul a fost marcat și de eliminarea lui Juri Cisotti, care în minutul 39 a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault care a generat multe controverse.

O legendă a lui Aberdeen nu e convinsă de eliminarea lui Cisotti

FCSB a scăpat printre degete victoria contra celor de la Aberdeen pe Pittodrie Stadium. Deși au deschis scorul prin Daniel Bîrligea, elevii lui Elias Charalambous au primit o lovitură când Juri Cisotti a văzut direct “roșu” acordat relativ ușor de centralul partidei. Cu toate acestea, campioana a mai marcat o dată chiar după startul reprizei secunde, însă pe final a clacat și a încasat două goluri în minutele 61 și 90.

După meci, a fost adus în discuție și momentul care a generat tensiuni în prima repriză, și anume eliminarea lui Juri Cisotti. Italianul FCSB-ului a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault din spate asupra unui adversar, deși Aberdeen nu se afla într-o situație iminentă de a marca, iar intensitatea intrării sale nu a fost neapărat una ridicată.

Acest moment a fost discutat și de BBC Scotland de cătr Willie Miller, fostul fundaș al celor de la Aberdeen, care a evoluat pentru formația de pe Pittodrie între 1971 și 1990. Deși echipa sa de suflet a fost avantajată de decizia centralului, legenda clubului e de părere că eliminarea lui Cisotti s-a dictat într-o manieră prea ușoară: