Edi Iordănescu, victorie cu Legia în turul play-off-ului Conference League. Răzvan Lucescu, învins cu PAOK în UEL - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Edi Iordănescu, victorie cu Legia în turul play-off-ului Conference League. Răzvan Lucescu, învins cu PAOK în UEL

Edi Iordănescu, victorie cu Legia în turul play-off-ului Conference League. Răzvan Lucescu, învins cu PAOK în UEL

Andrei Nicolae Publicat: 22 august 2025, 9:44

Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu / Colaj Profimedia

Seara de joi a fost una plină pentru fotbalul românesc, trei echipe din Liga 1 fiind angrenate în play-off-ul competițiilor europene. Pe lângă CFR, FCSB și Universitatea Craiova, țara noastră a fost reprezentată și de stranieri și de cei doi antrenori care evoluează acum în Europa.

Legia Varşovia, echipă antrenată de Edward Iordănescu, a învins-o pe Hibernian cu scorul de 2-1, joi seara, la Edinburgh, în prima manşă a play-off-ului Conference League. La câteva sute de kilometri depărtare, PAOK Salonic, formația lui Răzvan Lucescu, a fost învinsă de cei de la HNK Rijeka, scor 0-1, în turul play-off-ului Europa League.

Cum s-au descurcat stranierii și antrenorii români în cupele europene

În meciul echipei lui Edi Iordănescu, Legia a marcat prin Jean-Pierre Nsame (35) şi Pawel Wsolek (45+3), a avut un gol anulat (61), primind gol pe final, de la Josh Mulligan (87). În duelul lui PAOK, campioana Croaţiei s-a impus prin golul bosniacului Luka Menalo (39).

În afară de cei doi antrenori, România a mai fost reprezentată și de stranierii ei. Gyori ETO a dispus de Rapid Viena cu 2-1, într-un meci în care la maghiari au fost titulari trei români: Ştefan Vlădoiu, Paul Anton (ambii integralişti) şi Claudiu Bumba (89 minute). Fundaşul Deian Boldor nu s-a aflat în lot.

AEK Atena a obţinut un egal la Bruxelles, 1-1 cu Anderlecht, mijlocaşul român Răzvan Marin jucând tot meciul la greci. Fundaşul român Andrei Raţiu a intrat în min. 79 la Rayo Vallecano, victorioasă cu 1-0 la Szeged (Ungaria), în faţa echipei belaruse Neman Grodno.

În final, fundaşul Bogdan Racoviţan a fost integralist la Rakow Czestochowa, victorioasă cu 1-0 în faţa bulgarilor de la Arda Kârdjali, potrivit agerpres.ro.

