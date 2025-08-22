Edi Iordănescu, victorie cu Legia în turul play-off-ului Conference League. Răzvan Lucescu, învins cu PAOK în UEL - Antena Sport

Seara de joi a fost una plină pentru fotbalul românesc, trei echipe din Liga 1 fiind angrenate în play-off-ul competițiilor europene. Pe lângă CFR, FCSB și Universitatea Craiova, țara noastră a fost reprezentată și de stranieri și de cei doi antrenori care evoluează acum în Europa.
Legia Varşovia, echipă antrenată de Edward Iordănescu, a învins-o pe Hibernian cu scorul de 2-1, joi seara, la Edinburgh, în prima manşă a play-off-ului Conference League. La câteva sute de kilometri depărtare, PAOK Salonic, formația lui Răzvan Lucescu, a fost învinsă de cei de la HNK Rijeka, scor 0-1, în turul play-off-ului Europa League.
Cum s-au descurcat stranierii și antrenorii români în cupele europene
În meciul echipei lui Edi Iordănescu, Legia a marcat prin Jean-Pierre Nsame (35) şi Pawel Wsolek (45+3), a avut un gol anulat (61), primind gol pe final, de la Josh Mulligan (87). În duelul lui PAOK, campioana Croaţiei s-a impus prin golul bosniacului Luka Menalo (39).
În afară de cei doi antrenori, România a mai fost reprezentată și de stranierii ei. Gyori ETO a dispus de Rapid Viena cu 2-1, într-un meci în care la maghiari au fost titulari trei români: Ştefan Vlădoiu, Paul Anton (ambii integralişti) şi Claudiu Bumba (89 minute). Fundaşul Deian Boldor nu s-a aflat în lot.
AEK Atena a obţinut un egal la Bruxelles, 1-1 cu Anderlecht, mijlocaşul român Răzvan Marin jucând tot meciul la greci. Fundaşul român Andrei Raţiu a intrat în min. 79 la Rayo Vallecano, victorioasă cu 1-0 la Szeged (Ungaria), în faţa echipei belaruse Neman Grodno.
În final, fundaşul Bogdan Racoviţan a fost integralist la Rakow Czestochowa, victorioasă cu 1-0 în faţa bulgarilor de la Arda Kârdjali, potrivit agerpres.ro.
- Ce șanse au echipele românești din Europa să își elimine adversarele după manșa tur? Calculele specialiștilor
- Cum arată vestiarul în care se schimbă Dennis Man la PSV Eindhoven! Gică Popescu, la loc de cinste în stadion
- Adrian Mutu, verdict despre transferul lui Răzvan Marin la AEK Atena: “S-a terminat un ciclu”
- Ionel Dănciulescu, semnal de alarmă înainte de meciurile echipelor românești din cupele europene! Ce a spus despre adversari
- “Ne-au tăvălit toți”. Valeriu Iftime trage un semnal de alarmă pentru echipele românești din Europa