Ioan Varga are patru variante pentru înlocuitorul lui Dan Petrescu. Cine stă momentan pe banca CFR-ului - Antena Sport

Ioan Varga are patru variante pentru înlocuitorul lui Dan Petrescu. Cine stă momentan pe banca CFR-ului

Andrei Nicolae Publicat: 22 august 2025, 10:04

Dan Petrescu, în timpul unui meci / Sport Pictures

CFR Cluj a suferit joi seara una dintre cele mai dure înfrângeri din istoria recentă a clubului, după ce a fost învinsă cu 7-2 de Hacken în turul play-off-ului Conference League. După meci, Dan Petrescu a anunțat că își dă demisia de la echipa din Gruia, iar Ioan Varga s-ar fi reorientat repede pentru un înlocuitor.

Sunt șanse mici însă ca ardelenii să facă o mutare până la următorul meci din campionat, astfel că locul lui Dan Petrescu va fi ocupat momentan de alți oameni din staff-ul său.

Cum arată lista lui Varga pentru înlocuitorul lui Dan Petrescu

“Bursucul” nu a putut digera ce i s-a întâmpla în Suedia la meciul cu Hacken și a decis să își dea demisia de pe banca CFR-ului. După rezultatul care a șocat suporterii ardeleni, Ioan Varga a început să se reorienteze după plecarea lui Petrescu și și-a făcut o listă de antrenori pe care i-ar dori în Gruia.

Cei patru tehnicieni pe care a pus ochii patronul ardelenilor sunt următorii: Daniel Pancu, Cosmin Contra, Cristiano Bergodi și Andrea Mandorlini, potrivit gsp.ro. În prezent, niciunul nu are angajament, însă asta nu îi ușurează cu mult situația lui Varga, care va fi nevoit să găsească rapid un antrenor de talia echipei sale, astfel încât să se poată bată la titlu.

Momentan, pe banca din Gruia vor sta Laurențiu Rus, secundul lui Dan Petrescu, alături de Ovidiu Hoban, persoana care are pe mână academia CFR-ului. Cei doi vor sta mai mult ca sigur pe bancă la duelul cu Oțelul Galați din Liga 1, asta dacă patronul clubului nu s-a înțeles deja cu cineva, astfel încât prezentarea oficială să se producă foarte repede.

Pentru Hoban, va fi a doua oară când va fi interimar la CFR, după ce a mai ocupat acest rol și în aprilie 2024, atunci când “feroviarii” au pierdut cu 4-0 cu cei de la Corvinul Hunedoara în Cupă, iar Adrian Mutu a plecat.

