Daniel Bîrligea, reacţie surprinzătoare despre umilinţa celor de la CFR Cluj: "Dacă luptă, cred că pot întoarce rezultatul" - Antena Sport

Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB, a vorbit despre rezultatul înregistrat joi seară de fosta sa echipă. CFR Cluj a fost umilită în manşa tur a play-off-ului Conference League de suedezii de la Hacken, care s-au impus cu 7-2.
Rezultatul înregistrat joi seară în Suedia l-a făcut pe Dan Petrescu să îşi dea demisia. Neluţu Varga, patronul echipei din Gruia, a acceptat imediat demisia acestuia.
Daniel Bîrligea, despre umilinţa suferită de CFR Cluj în Suedia: “De ce să nu dea şi ei în retur?”
Daniel Bîrligea, fostul atacant al celor de la CFR Cluj, nu crede însă că formaţia din Gruia trebuie să renunţe. Marcator la Aberdeen joi seară, Bîrligea a declarat la finalul remizei obţinute de FCSB în Scoţia că nu înţelege ce s-a întâmplat cu fosta sa echipă, dar este de părere că CFR Cluj poate întoarce rezultatul, în ciuda celor cinci goluri diferenţă, dacă echipa va da totul pe teren, la partida din Gruia:
“(n.r. CFR a pierdut cu 2-7) Nu știu ce s-a întâmplat, dar sper și cred că o să lupte în retur. Nimic nu este imposibil, de ce să nu dea și ei în retur?
Se joacă la Cluj, au și susținerea fanilor, sper să lupte. Dacă luptă și dau totul pe teren cred că pot întoarce rezultatul. Ne ajută și pe noi ca țară, nimic nu e pierdut până în ultimul minut”, a declarat Daniel Bîrligea, după Aberdeen – FCSB.
Neluţu Varga, un car de nervi după Hacken – CFR Cluj 7-2: “O să încerc să mă calmez”
Patronul celor de la CFR Cluj s-a ferit să vorbească prea mult despre acest rezultat, în condiţiile în care era supărat şi nici nu văzuse meciul. Acesta a vrut să se calmeze, pentru a nu avea probleme de sănătate din cauza rezultatului, şi abia după aceea să urmărească partida, în cursul zilei de vineri, pentru a înţelege ce s-a întâmplat:
“Sunt foarte supărat, nu am văzut meciul. O să mă uit mâine (n.r. vineri), să încerc să văd meciul ca să înțeleg ce s-a întâmplat. În seara asta sunt foarte supărat și o să încerc să mă calmez, ca să nu pățesc, dracului, ceva, vreun accident, pentru că sunt pur și simplu șocat.
Nu vreau să iau nicio decizie în momentul acesta. O să mă uit mâine (n.r. vineri) la partidă, o să vorbesc și cu oamenii mei de la club și o să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat la partida aceasta. Momentan, doar mă calmez”, a declarat Neluţu Varga, potrivit fanatik.ro.