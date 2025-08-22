Daniel Bîrligea, reacţie surprinzătoare despre umilinţa celor de la CFR Cluj: "Dacă luptă, cred că pot întoarce rezultatul" - Antena Sport

Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB, a vorbit despre rezultatul înregistrat joi seară de fosta sa echipă. CFR Cluj a fost umilită în manşa tur a play-off-ului Conference League de suedezii de la Hacken, care s-au impus cu 7-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rezultatul înregistrat joi seară în Suedia l-a făcut pe Dan Petrescu să îşi dea demisia. Neluţu Varga, patronul echipei din Gruia, a acceptat imediat demisia acestuia.

Daniel Bîrligea, despre umilinţa suferită de CFR Cluj în Suedia: “De ce să nu dea şi ei în retur?”

Daniel Bîrligea, fostul atacant al celor de la CFR Cluj, nu crede însă că formaţia din Gruia trebuie să renunţe. Marcator la Aberdeen joi seară, Bîrligea a declarat la finalul remizei obţinute de FCSB în Scoţia că nu înţelege ce s-a întâmplat cu fosta sa echipă, dar este de părere că CFR Cluj poate întoarce rezultatul, în ciuda celor cinci goluri diferenţă, dacă echipa va da totul pe teren, la partida din Gruia:

“(n.r. CFR a pierdut cu 2-7) Nu știu ce s-a întâmplat, dar sper și cred că o să lupte în retur. Nimic nu este imposibil, de ce să nu dea și ei în retur?

Se joacă la Cluj, au și susținerea fanilor, sper să lupte. Dacă luptă și dau totul pe teren cred că pot întoarce rezultatul. Ne ajută și pe noi ca țară, nimic nu e pierdut până în ultimul minut”, a declarat Daniel Bîrligea, după Aberdeen – FCSB.