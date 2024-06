Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a răbufnit după decizia instanţei: "Nu mai rezist, nu mai suport"! Apelul pe care l-a făcut - Antena Sport

Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a răbufnit după decizia instanţei. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul înaintat de avocaţii lui Mario Iorgulescu, iar momentan fiul lui Gino Iorgulescu va scăpa de închisoare. Procesul urmează să se rejudece.

Văduva lui Dani Vicol a reacţionat pe TikTok după decizia instanţei. Ea le-a cerut sfaturi celor care o pot ajuta. Văduva lui Dani Vicol nu şi-a putut explica decizia Curţii Supreme. Anterior, Mario Iorgulescu fusese condamnat la 13 ani şi 8 luni de închisoare.

Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a răbufnit după decizia instanţei: „Nu mai rezist, nu mai suport”! Apelul pe care l-a făcut

”Mi-e foarte greu să vobesc, dar nu mai rezist. Nu mai suport, pur și simplu, dacă nu îmi spun focul acum, mă îmbolnăvesc de inimă rea. De cinci ani așteptăm să se întâmple ceva, să facă cineva ceva, ca Mario Iorgulescu să fie pedepsit. Tot am sperat și am așteptat că instanța își va face datoria față de omul acesta care a greșit și va fi pedepsit. În ultimă instanță, ca drept dovadă, vine și spune că omul acesta e bolnav, că are ceva la cap și că nu poate face o zi de pușcărie. Păi cum vine asta?

Acum două, trei zile am auzit o înregistrare cu Mario Iorgulescu care spune că o să vă arăt eu vouă că nu o să fac o zi de pușcărie, că sunt protejat de cineva din Italia. Păi tu ești protejat? Omori un om, fără să îți greșească cu nimic, că vii beat și drogat de la o petrecere și tu ești protejat. De ce? Păi haideți să ieșim beți și drogați, să omorâm lumea, că nu se întâmplă nimic. Eventual ne vindem o casă, ne vindem un rinichi, se duc părinții, fac bani, plătesc blat la tribunal, la judecători, le dau bani mulți, milioane de euro și ne scapă de la pușcărie”, a transmis văduva lui Dani Vicol, pe TikTok.

„A înviat Vicol şi nu ştiu eu? A murit ca un câine”

Văduva lui Dani Vicol le-a cerut celor care îi pot oferi sfaturi juridice în acest caz să intervină, să îi spună ce să facă. Procesul va fi reluat de la zero în urma deciziei Curţii Supreme.