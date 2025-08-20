Ianis Hagi se pregăteşte să devină tată. Elena, soţia lui, naşte azi şi-l face pe Gică Hagi bunic - Antena Sport

Ianis Hagi se pregăteşte să devină tată. Elena, soţia lui, va naşte azi un băieţel la o clinică privată din Bucureşti.

Ianis Hagi este în continuare liber de contract, după despărţirea de Rangers. El s-a antrenat, în această vară, alături de cei de la Farul, preferând pentru o perioadă să rămână şi alături de familie.

Astăzi, 20 august, emoţiile vor fi la cote maxime în familia “Regelui”. Gică Hagi se pregăteşte să devină în premieră bunic, după ce în această vară a fost şi socru mic.

Potrivit libertatea.ro, Elena Hagi este la o clinică privată din Bucureşti unde azi va naşte un băieţel. Soţia lui Ianis Hagi este internată încă de luni, în aşteptarea marelui moment.

“Ce a fost nevoie ați auzit, de acum încolo așteptăm momentul. Când va fi, probabil că vom vorbi mai concret și o să pot să zic mai multe. Vă dați seama că sunt fericit! Deocamdată mă gândesc la Farul și ce avem noi până în vară. Apoi, când o să fie mai aproape, o să putem să comentăm mai multe. Sănătate să fie și Dumnezeu să-i ocrotească”, spunea Gică Hagi, în martie, la scurt timp după ce s-a aflat că Elena Hagi, nora lui, este însărcinată.