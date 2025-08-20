Ianis Hagi se pregăteşte să devină tată. Elena, soţia lui, naşte azi şi-l face pe Gică Hagi bunic - Antena Sport

Ianis Hagi se pregăteşte să devină tată. Elena, soţia lui, va naşte azi un băieţel la o clinică privată din Bucureşti.
Ianis Hagi este în continuare liber de contract, după despărţirea de Rangers. El s-a antrenat, în această vară, alături de cei de la Farul, preferând pentru o perioadă să rămână şi alături de familie.
Ianis Hagi se pregăteşte să devină tată
Astăzi, 20 august, emoţiile vor fi la cote maxime în familia “Regelui”. Gică Hagi se pregăteşte să devină în premieră bunic, după ce în această vară a fost şi socru mic.
Potrivit libertatea.ro, Elena Hagi este la o clinică privată din Bucureşti unde azi va naşte un băieţel. Soţia lui Ianis Hagi este internată încă de luni, în aşteptarea marelui moment.
“Ce a fost nevoie ați auzit, de acum încolo așteptăm momentul. Când va fi, probabil că vom vorbi mai concret și o să pot să zic mai multe. Vă dați seama că sunt fericit! Deocamdată mă gândesc la Farul și ce avem noi până în vară. Apoi, când o să fie mai aproape, o să putem să comentăm mai multe. Sănătate să fie și Dumnezeu să-i ocrotească”, spunea Gică Hagi, în martie, la scurt timp după ce s-a aflat că Elena Hagi, nora lui, este însărcinată.
După ce soţia lui va naşte, Ianis Hagi ar putea întrerupe negocierile, pentru moment, cu cei de la Maccabi Tel Aviv. Campioana din Israel a pus ochii pe internaţionalul român, căruia e gata să-i ofere un salariu uriaş.
Ianis Hagi, declaraţii superbe înainte să devină tată
Ianis Hagi s-a declarat extrem de bucuros, atunci când a fost întrebat despre faptul că urmează să devină tată în scurt timp. Fiul “Regelui” i-a adresat cuvinte superbe soţiei lui, pe care a numit-o ca fiind “iubirea vieţii” lui.
“Este cursul vieţii, toţi ne dorim. Sunt fericit şi norocos că am reuşit să-mi găsesc iubirea vieţii mele. Sper să ne ţină cât mai mult, toată viaţa. Să creştem o familie frumoasă împreună şi să fim sănătoşi”, a declarat Ianis Hagi.
Ianis Hagi a participat la un eveniment în Bucureşti, alături de soţia lui, în urmă cu două luni. Elena şi-a “etalat” burtica de gravidă şi a atras toate privirile.
