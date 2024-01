Veste uriaşă despre Michael Schumacher: "Am auzit că stă la masă la cină!" - Antena Sport

Veste uriaşă despre Michael Schumacher

Scenariul care a surprins pe toată lumea Veste uriaşă despre Michael Schumacher. Fostul pilot de Formula 1, Johnny Herbert, a avansat un scenariu care a luat prin surprindere pe toată lumea.

Herbert a precizat că este doar o ipoteză lansată de cei din Formula 1 şi că nu are informaţii de la familie.

”Am auzit, de la cei din F1, că stă la masă la cină, dar nu știu dacă este adevărat. Nu am auzit prea multe de la familie și este de înțeles. Asta a fost întotdeauna o parte importantă a modului lui Michael și familiei de a păstra totul foarte privat, foarte secret. Oamenilor le-ar plăcea să știe, tuturor ne-ar plăcea să știm că lucrurile merg înainte într-un mod pozitiv.

Dar pentru că nu avem nicio informație, putem doar să presupunem că nu se află încă într-o poziție în care să existe șanse de recuperare. După părerea mea, și trebuie să subliniez acest lucru, pentru că nu am auzit nimic de la familie, arată că, din păcate, probabil se află în aceeași situație în care a fost imediat după accident.