"Viaţa lui e un dezastru" Informaţii tulburătoare despre milionarul român care şi-a pierdut întreaga avere, ca Irinel Columbeanu! - Antena Sport

Informaţii tulburătoare despre milionarul român care şi-a pierdut întreaga avere, ca Irinel Columbeanu, au fost transmise de către fiica acestuia. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Alex Rădulescu, fostul președinte al Asociației Fotbaliştilor Amatori și Nonamatori (AFAN), trece prin momente grele la vârsta de 72 de ani. El a fost diagnosticat cu demenţă, iar în prezent una dintre fiicele sale, Laura, îl îngrijeşte. Laura Rădulescu a dezvăluit cât de dificil este să aibă grijă de el, având în vedere starea acestuia. „Viaţa lui e un dezastru" Informaţii tulburătoare despre milionarul român care şi-a pierdut întreaga avere, ca Irinel Columbeanu! Ar dori să îl ducă la un azil pe Alex Rădulescu, fiindcă nu mai face faţă. Numele lui Alex Rădulescu a ţinut capul de afiş al publicaţiilor de la noi după ce, în 2006, l-a împuşcat mortal pe un tânăr de 29 de ani. Incidentul a avut loc pe malul lacului Snagov. Pentru acea tragedie, Alex Rădulescu a fost numit „Călăul de pe baltă". Condamnat la 23 de ani de închisoare pentru acea faptă, Alex Rădulescu a fost eliberat condiţionat, după 11 ani de detenţie. S-a trezit după eliberarea condiţionată fără întreaga avere de câteva milioane de euro. Laura Rădulescu o acuză pe cea de a doua soţie a lui Alex Rădulescu de faptul că i-ar fi luat tatălui ei toată averea. Laura Rădulescu a mărturisit acum prin ce trece cu tatăl ei, care are senzaţia că este încă milionar şi că mai are o casă în Bucureşti.

„Nu mă mai înțeleg cu el, nu mai vrea să stea aici, vrea să plece la București. Zice că îl țin cu forța. Are un soi de demență, dar nici nu știu ce demență este asta, pentru că ne cunoaște, știe când s-a născut, dacă îl întrebi, cunoaște toți vecinii, tot satul, doar că a rămas în trecut, nu acceptă prezentul. Nu acceptă că nu mai are nimic și nu are unde să se ducă. Pune presiune pe mine și spune că îl țin eu forțat. L-am dus la spital, pentru că era mai neliniștit. A fost mai agitat decât de obicei, au fost câteva zile la rând în care îmi zicea mereu că vrea să plece, că el are casă la București și oamenii lui acolo.

„Nu acceptă realitatea și le face rău și celor din jur”

Îl am în grijă de cinci ani. Uneori, nu fac față. Mă agit cu el și am și eu problemele mele de sănătate. El nu acceptă realitatea și le face rău și celor din jur. Eu mă duc să îi dau să mănânce și el vrea să plece. Are impresia că ne îmbrăcăm cu hainele lui. Are în continuare o duritate, pe care a avut-o mereu. Este o viață de calvar pentru cei care îl îngrijesc. Este un om dificil, eu nu am crescut cu el. Noi eram foarte mici când a plecat și a considerat mereu că familia lui este cea de la București, alături de care a stat 20 și ceva de ani”, a declarat Laura Rădulescu, pentru cancan.ro.

Fiica lui Alex Rădulescu a dezvăluit că medicii psihiatri i-au recomandat să nu îl contrazică pe fostul milionar atunci când acesta delirează. Aşa că ea a urmat sfatul şi nu îi spune acestuia realitatea. „Dacă ar fi normal la cap și ar conștientiza că viața lui este un dezastru, că este la pat și nu are nimic, probabil că atunci s-ar consuma mai mult și nu ar mai putea să trăiască”, a mai spus Laura Rădulescu, pentru sursa citată.

Alex Rădulescu locuieşte în prezent într-o casă extrem de modestă din comuna Dragodana (județul Dâmbovița), care le-a aparţinut părinţilor săi. El nu este singurul milionar român care şi-a pierdut întreaga avere. Irinel Columbeanu a ajuns la azil după ce a rămas fără niciun ban.

