Reacţia surprinzătoare a lui Florin Prunea după ce Andrei Cordea l-a pus la punct!

Florin Prunea (57 de ani) a reacţionat, după replica pe care Andrei Cordea (27 de ani) i-a dat-o. Cordea şi-a retras şi memoriul pe care îl depusese pentru obţinerea sumelor restante de la CFR Cluj. Cel mai probabil fotbalistul a primit o sumă de bani sau promisiunea virării unor bani. El ar avea 80.000 de euro de recuperat de la formaţia din Gruia.

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Chiar dacă l-a pus la punct pe Prunea, componentul Generaţiei de Aur l-a lăudat pe fotbalistul lui CFR.

Florin Prunea l-a lăudat pe Andrei Cordea: „Jos pălăria în fața băiatului ăsta”

„Jos pălăria în fața băiatului ăsta. Fotbaliștii răspund pe teren. Discursul său după meci a fost unul… Dacă și-a retras memoriul înseamnă că s-a înțeles cu clubul și va primi o parte din bani.

Păi, altfel de ce l-ar fi retras? Jos pălăria în fața lui, mi-a plăcut. Răspunsul lui chiar a fost unul… bravo lui! Andrei, bravo, felicitări! Și pentru discurs, și pentru răspunsul pe care l-a dat”, a declarat Florin Prunea pentru digisport.ro.

„Vreau să îi răspund domnului Prunea, indiferent dacă nu o să-mi iau banii încă o lună, voi avea o relație foarte bună cu colegii mei, am întâlnit colegi și oameni cu care rămân prieten toată viața, noi nu ne vom certa chiar dacă nu ne primim banii, suntem uniți, nu ne va despărți asta”, declara Cordea după CFR – Voluntari 5-0.