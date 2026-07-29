Home | Fotbal | Liga 1 | Reacţia surprinzătoare a lui Florin Prunea după ce Andrei Cordea l-a pus la punct!

Reacţia surprinzătoare a lui Florin Prunea după ce Andrei Cordea l-a pus la punct!

Bogdan Stănescu Publicat: 29 iulie 2026, 20:15

Comentarii
Reacţia surprinzătoare a lui Florin Prunea după ce Andrei Cordea l-a pus la punct!

Florin Prunea la un meci - Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Florin Prunea (57 de ani) a reacţionat, după replica pe care Andrei Cordea (27 de ani) i-a dat-o. Cordea şi-a retras şi memoriul pe care îl depusese pentru obţinerea sumelor restante de la CFR Cluj. Cel mai probabil fotbalistul a primit o sumă de bani sau promisiunea virării unor bani. El ar avea 80.000 de euro de recuperat de la formaţia din Gruia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă l-a pus la punct pe Prunea, componentul Generaţiei de Aur l-a lăudat pe fotbalistul lui CFR.

Florin Prunea l-a lăudat pe Andrei Cordea: „Jos pălăria în fața băiatului ăsta”

„Jos pălăria în fața băiatului ăsta. Fotbaliștii răspund pe teren. Discursul său după meci a fost unul… Dacă și-a retras memoriul înseamnă că s-a înțeles cu clubul și va primi o parte din bani.

Păi, altfel de ce l-ar fi retras? Jos pălăria în fața lui, mi-a plăcut. Răspunsul lui chiar a fost unul… bravo lui! Andrei, bravo, felicitări! Și pentru discurs, și pentru răspunsul pe care l-a dat”, a declarat Florin Prunea pentru digisport.ro.

„Vreau să îi răspund domnului Prunea, indiferent dacă nu o să-mi iau banii încă o lună, voi avea o relație foarte bună cu colegii mei, am întâlnit colegi și oameni cu care rămân prieten toată viața, noi nu ne vom certa chiar dacă nu ne primim banii, suntem uniți, nu ne va despărți asta”, declara Cordea după CFR – Voluntari 5-0.

Reclamă
Reclamă

„Să-l văd pe domnul Cordea dacă mai întârzie o lună salariile și ajungi la 4-5 luni…Să vedem, mai vrei să fii atât de unit?”, a fost declaraţia lui Florin Prunea, care a declanşat schimbul de replici între componentul Generaţiei de Aur şi Andrei Cordea.

 

10 obiectele pe care ar trebui să le înlocuiești mai des decât crezi10 obiectele pe care ar trebui să le înlocuiești mai des decât crezi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Coincidența din ziua în care copilul din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer
Observator
Coincidența din ziua în care copilul din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer
Denis Drăguş, cale liberă spre FCSB! Trabzonspor a rezolvat transferul atacantului
Fanatik.ro
Denis Drăguş, cale liberă spre FCSB! Trabzonspor a rezolvat transferul atacantului
21:05

VideoJurnal Antena Sport | Ţinteşte sus cu Dinamo
21:02

VideoJurnal Antena Sport | Campionul lor, campionul tuturor
21:00

VideoJurnal Antena Sport | Poftă mare de victorie
20:57

VideoJurnal Antena Sport | Trag tare pentru Europa
20:51

Maxime Sivis, debut excelent la noua echipă! Nota primită de fostul jucător al lui Dinamo
20:46

Dan Petrescu a anunţat când vrea să revină în fotbal, după problemele de sănătate: „A trecut pe planul doi”
Vezi toate știrile
1 FotoPrezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia” 2 ”Ucigașul” FCSB-ului a semnat cu Dinamo! Lovitură de proporții dată de ”câini” 3 Oficial. Universitatea Craiova l-a cedat pe căpitanul naţionalei României 4 Cât se termină Universitatea Craiova – Levski Sofia! Englezii au anunțat scorul exact și ce echipă merge mai departe 5 Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat 6 FotoCu cine „l-a schimbat” Simona Halep pe Dorin Mateiu. Fosta sportivă, fotografii cu favoritul lui Stere Halep
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă